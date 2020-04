Liverpools supporterleder føler seg trygg på at sesongen blir gjennomført

Koronaviruset gjorde raskt og nådeløst at Liverpools ferd mot Premier League-tittelen ble satt på pause. Pål Christian Møller er imidlertid ikke redd for at rødtrøyene skal bli frarøvet det første ligagullet på 30 år.

- Jeg føler meg veldig trygg på at sesongen vil bli gjennomført. Jeg kan ikke se andre argumenter for at det ikke vil bli det, sier Møller til Nettavisen.

Han er leder for Liverpools supporterklubb i Norge, og er nå sammen med tusenvis av andre Liverpool-fans satt på pinebenken før det blir tatt en endelig avgjørelse om Premier League-sesongen vil bli gjennomført tross koronaviruset.

Merseyside-klubben topper Premier League med 25 poeng med ni gjenstående serierunder, og etter 2-1-seieren mot Bournemouth i starten av mars var det nærmest kun de ypperste matematikerne som holdt det sannsynlig at laget ikke vil ta det første ligagullet på 30 år.

Det måtte dermed skje noe helt ekstraordinært for at trofeet ikke skulle havne på Anfield, men så slo koronaviruset inn som en bølge over hele verden.

All ligafotball ble satt på vent, og mange begynte å ta til ordet for at Premier League-sesongen burde bli avlyst og nullet.

De siste ukene har både EM og OL blitt utsatt, men Premier League-toppene virker bestemt på at den engelske ligafotballen skal gjenopptas.

- Vil være en veldig stor overraskelse

Løsningsforslagene har vært mange for å gjennomføre sesongen på en smittefri måte, og Møller forteller at han aldri har vært særlig redd for ligaavlysning.

- Nei, jeg tror ikke det vil skje. Det ville vært en veldig stor overraskelse. Du har også et moment med TV-inntektene, som kanskje er den viktigste driveren i det hele, sier han.

Supporterlederen sier han var noe mer usikker i starten, men at han etter hvert ble mer og mer sikker på at årets sesong vil gjenopptas og bli gjennomført.

- Det kom jo uttalelser fra flere som mente man burde kansellere sesongen. Det skapte usikkerhet hos mange, men jeg oppfattet det som lite gjennomtenkt og lite sannsynlig. Så må vi huske på at det er viktigere ting enn fotball i disse tider. Hvis det skulle skje, er det uansett ingen som kan ta fra Liverpool den moralske seieren.

Kan løfte trofeet for tomme tribuner: - Gedigen nedtur

Få supportere er mer sulteforet på et ligagull enn dem som holder med de røde fra Merseyside.

Den seiersvante klubben har ventet i 30 år på å bli seriemester. Om ligaen blir gjenopptatt, vil kaptein Jordan Henderson etter alle solemerker få løfte Premier League-trofeet på Anfield i nest siste serierunde.

Det vil av smittevernhensyn imidlertid skje foran tomme tribuner om ikke situasjonen rundt koronaviruset tar en helt uventet vending.

- Det som står sist på lista er å tillate at 50.000 mennesker skal stå samlet på en fotballkamp. Det er nok veldig lite realistisk, innrømmer Møller.

- Hvordan blir det å måtte se Jordan Henderson eventuelt løfte ligatrofeet for et folketomt Anfield?

- Det er en gedigen nedtur, sier han, før han samtidig påpeker at det har vært feiring i lang tid etter hvert som man har skjønt hvor det bærer.

Feiringen av et ligagull blir svært amputert for Liverpool-fansen.

Det er alltid knyttet store forventninger rundt klubbenes seiersparade hvor spillerbussen kjører gjennom byen mens spillerne sitter på taket med trofeet.

Da Liverpool vant Champions League forrige sesong, fant 750.000 supportere veien til gatene for å hylle mannskapet til Jürgen Klopp.

Slike scener får man neppe se etter et ligagull i år.

- Å ikke få være med på det klimakset, og enda viktigere paraden i Liverpool som ville vært helt sinnssyk... Det er selvfølgelig et stort skår i gleden, men det er bare sånn det er i dag. Når folk mister jobb, virksomheten og blir syke er det mer akseptabelt, forteller Møller.

Startet innsamlingaksjon

Han understreker at liv og helse kommer først, og forteller at den norske supporterklubben, som teller 54.000 medlemmer, bidrar med å samle inn penger til lokale formål i Liverpool.

Supporterklubben har allerede samlet inn over en kvart million på kort tid.

- Vi har samlet inn 270.000 i løpet av en ukes tid fra norske Liverpool-supportere, avslutter Møller.

Etter 29 ligarunder har Liverpool 82 poeng, mens serietoer Manchester City følger 25 poeng bak.

Pep Guardiolas mannskap har spilt én færre kamp enn Merseyside-klubben.