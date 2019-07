Liverpools tap mot Sevilla overskygges av skrekktakling

Det ble alt annet enn en rolig treningskamp mellom Liverpool og Sevilla.

SEVILLA - LIVERPOOL 2-1

På den varmeste dagen i Boston siden 1991 skulle Liverpool og Sevilla møtes til treningskamp.

Temperaturen i lufta skulle dog overskygges av temperaturen på banen, i det som utviklet seg til å bli alt annet enn en vanlig sesongoppkjøringskamp.

Direkte rødt etter grusom takling

73 minutter ut i oppgjøret måtte Liverpools unge venstreback, Yasser Larouci, ut med skade etter en forferdelig takling av Joris Gnagnon - som fikk direkte rødt for overfallet.

Grunnen til taklingen var at Munir El Haddadi ikke fikk frispark i en situasjon like i forkant, og det bestemte Gnagnon for å ta ut på 18 år gamle Larouci.

– Det er hodeløst. Det er rullegardinen som går ned. Soleklart rødt kort, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

I ettertid har både Sevilla og spilleren gått ut og beklaget det som skjedde denne kvelden i Boston.

- Jeg ønsker å beklage til Liverpool, familien til spilleren og alle klubbens supportere. Det var en grusom handling fra min side. Uansett årsak, så er det ikke noe som skal skje på en fotballbane. Alle mine bønner går til spilleren og hans familie, skriver Gnagnon på Twitter.

Etter kampen var Jürgen Klopp alt annet enn fornøyd med hva Sevilla viste denne kvelden i Boston, men tyskeren hadde positive skadeoppdateringer på Larouci.

– Det ser ser ut til at Yasser var heldig, men vi må vente litt og se. Han kunne ikke fortsette kampen, noe som ikke er et godt tegn, men han virket ok i garderoben, sa Klopp etter kampslutt.

Og la til:

– Det er altfor tidlig på sesongen til at jeg skal skape overskrifter ved å si hva jeg tenker.

Allerede i kampens første omgang var det en rekke stygge taklinger fra Sevilla-spillerne, og stortalentet Harry Wilson var blant de det gikk hardest ut over. Unggutten fikk en albue plantet i ansiktet av Eder Banega, og det som så ut som en finger i øyet i samme situasjon.

Det førte til at Jürgen Klopp gikk rasende bort til Sevilla-benken for å diskutere kampforløpet da dommeren blåste for pause. Hva enn som ble sagt i den situasjonen, hjalp altså lite på det som kom etter hvilen.

MOTTOK BEHANDLING: Yasser Larouci fikk lenge behandling på gressmatta før han ble båret av. Foto: Mary Schwalm (AP)

- Det er en skandale

James Milner var blant spillerne som reagerte sterkt på Sevillas oppførsel i kampen. Den rutinerte midtbanespilleren synes det var forferdelig å se lagkameraten sin gå i bakken på den måten, og mener det hele er en skandale.

- Det var noen forferdelige taklinger. Det var skuffende. Det er ikke ofte man ser røde kort i en treningskamp, sa Milner ifølge Liverpool.no.

– Å taklet den unge gutten på ved kneet er jeg veldig skuffet over. Vi kan bare tenke på hva vi gjør selv, og vi gikk ikke utpå for å hevne det. Det var en vanskelig kamp for dommeren. Men når jeg ser den taklingen igjen, er det en skandale egentlig, sier Milner.

Selve oppgjøret endte 2-1 i favør Sevilla. Nolito sendte Sevilla i føringen etter 37 minutter, men Divock Origi utlignet bare minutter senere.

Alejandro Pozo fastslo sluttresultatet til 2-1 med sin scoring i kampens siste minutt.