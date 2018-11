Liverpool til topps etter uavgjort mot Arsenal

Liverpool har spilt elleve kamper uten å tape i Premier League denne sesongen. Lørdag overtok de tabelltoppen med 1-1 borte mot Arsenal.

Før kampen hadde Jürgen Klopps menn møtt store lag som Tottenham, Manchester City og Chelsea uten å tape. Etter kampen kan man føye til Arsenal på den listen, og den ubeseirede rekka fortsetter.

Men det ble poengdeling i London etter at James Milner hadde gitt Liverpool ledelsen og Alexandre Lacazette utlignet i en kamp som hadde de fleste ingrediensene en toppkamp skal inneholde: Ellevilt tempo, store sjanser og skøyhøy innsats fra begge lag. Lagene fikk dessuten hvert sitt mål annullert i løpet av kampen.

– Vi scoret ett mål som ikke var offside, og Virgil van Dijk hadde to sjanser han normalt scorer på selv med øynene lukket. Jeg er ikke fornøyd med hvordan vi forsvarte oss den første halvtimen, det er ikke slik jeg vil vi skal spille, oppsummerte Liverpool-trener Jürgen Klopp kampen til BT Sport.

Han virket kun halvfornøyd, i likhet med Arsenal-trener Unai Emery.

Ikke helt fornøyd

– Vi ønsket å vinne, og vår prestasjon var god. Jeg er sikker på at tilskuerne synes det var en god kamp, men jeg er bare 50 prosent fornøyd ettersom vi ønsket å vinne, sa Emery.

– Hver kamp er en god test for oss, og det er viktig for oss ikke å tape, sa Arsenals nye trener videre, vel vitende om at London-laget ikke har tapt på 14 kamper i ulike turneringer.

Mens gjestene trengte det første kvarteret til å riste av seg nervene var Arsenal påskrudd fra første minutt. Men da gjestene først startet opp, fyrte de på alle sylindre.

Etter flere sjanser til begge lag lå første ball i nettet etter 17 minutters spill, da Roberto Firmino ble spilt gjennom og lobbet ballen over Arsenal-keeper Bernd Leno og i tverrliggeren. Returen satte Sadio Mané i mål, men linjemannen markerte for offside.

Etter å ha blitt herjet med av Liverpool en kort periode kom hjemmelaget til hektene og spilte seg inn i kampen igjen. Sju minutter før pause lå ball nummer to i nettet, men igjen ble det avblåst for offside. Denne gangen var det Alexandre Lacazette som var sist på ballen.

Mål nummer 50

Annen omgang fortsatte i samme spor, og med 61 minutter på klokka tok Liverpool ledelsen ved James Milner.

Sadio Mané kom i stor fart på venstresiden og la hardt inn i feltet. Leno fikk bare dyttet ballen ut i 16-meteren, der Milner kom løpende og dunket inn sitt Premier League-mål nummer 50.

Åtte minutter før slutt utlignet Lacazette da han skrudde ballen i mål fra 16-meterens høyre kant. Dermed fikk Arsenal-trener Emery det han ønsket seg mest på sin egen bursdag: Poeng, selv om han sikkert ønsket seg tre av dem.

Den ene poenget fører Liverpool til tabelltoppen med 27 poeng. Søndag kan Manchester City, med ett poeng mindre, ta den tilbake når de møter Southampton.

Både Arsenal og Liverpool spiller hjemme også neste runde. Da kommer Wolverhampton på besøk til London, mens Liverpool tar imot Fulham.

TV 2 sumo slet med tekniske problemer i første omgang, og kampen ble etter hvert også vist på TV 2 Sport 2.

(©NTB)

