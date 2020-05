Liverpoool-legenden John Barnes mener Klopp bør hente Haaland

Sist Liverpool vant ligagull var han lagets store ikon. Nå drømmer samme mann om å få Erling Braut Haaland til klubben.

For 30 år siden var John Barnes den farligste måltrusselen da Liverpool vant sitt hittil siste ligagull.

Klubblegenden mener manager Jürgen Klopp bør se til gamleklubben Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland (19) når det er tid for å hente en erstatter for Roberto Firmino (28) på spissplassen.

- Han er helt utrolig, og til å være en såpass ung gutt som tar alt med storm, så klarer han alle utfordinger han får, sier Barnes i et intervju som er gjengitt hos Daily Express.

- Han er en spillertype som ikke bekymrer seg eller tenker for mye. Han gjør bare det man trenger at en spiss gjør. Hvis han hadde spilt sammen med Mohamed Salah og Sadio Mané på vingene, og med Firmino som et annet alternativ, ville han vært helt enestående, fortsetter Liverpools tidligere venstrekant og ledestjerne.

BRAUT-TILHENGER: John Barnes scoret over 100 mål for Liverpool. Han håper klubbens neste målgarantist kommer fra Jæren. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

Barnes spilte 396 kamper og sto for 104 mål over en periode på mer enn ti år i Liverpool.

Bedre valg enn Werner?

Nettopp rollen som midtspiss har blitt nevnt av flere som en posisjon Liverpool kan bli endre bedre. Tross Champions League-triumfen for et år siden, og en meget overbevisende sesong i England, har Firmino bare bidratt med et middels antall scoringer for et lag som har dominert stort.

I Premier League er det blitt åtte fulltreffere på 29 kamper, mens brasilianeren står med elleve mål totalt på 43 opptredener for Liverpool siden sesongstarten. I 2018-19 ble 16 scoringer fasiten på 46 kamper i alle turneringer.

Tyske Timo Werner (24) har vært en målmaskin for RB Leipzig og Tyskland i flere år. Han har blitt utpekt av mange som spissen som kunne gjort Liverpool enda et hakk hvassere. Werner har heller ikke lagt skjul på at han er en stor beundrer av Liverpool og manager Klopp.

John Barnes mener dog at en storvokst norsk 19-åring fra Bryne ville vært minst like spennende å se i rødt på Anfield.

- Han kommer bare til å vokse seg større med tanke på selvtillit. Han kommer til å bli klokere i måten han spiller på, og han blir bare enda sikrere i avslutningene sine, mener 56-åringen.

Støttes av annen legende



Barnes var kjent som en intelligent og finslipt angrepsdiamant i sine beste dager som spiller. Han mener Haaland kan bli så god som han vil, og oppfordrer den norske spissjuvelen til å fortsette framgangen, selv om han også understreker at det ikke kommer til å bli lett.

Steve Nicol, en av Barnes' tidligere lagkompiser i Liverpools forrige mesterlag, jobber som fotballekspert for ESPN.

Også han har også påpekt hvor begeistret han er for Haaland, og ser for seg at Dortmund-angriperen fra Jæren kan vinne Gullballen, den gjeveste individuelle prisen av alle i internasjonal fotball.

- Om fem års tid vet vi ikke hvem som er topp tre. Men uansett hvem det blir, så bør han sikte seg inn mot det, fordi han har vist oss til nå at han ser til å ha hele pakka, mener Nicol, og fortsetter:

- Han er som en tronarving til den beste angriperen i verden, og det betyr at du spiller for et lag som er best.

- Forhåpentlig blir det Liverpool om fire eller fem år. Jeg vet ikke om de klarer å holde det nivået de har nå oppe. Han kommer til å gå til å gå til det aller beste laget, spår skotten som spilte for 423 kamper for Liverpool i perioden 1981-1995.

