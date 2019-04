Liverppol vant dramatisk møte med Southampton - tilbake på tabelltopp

Gulldramaet i Premier League lever videre.

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 1-3:

Liverpool er involvert i en dramatisk gullstrid i Premier League og trengte tre poeng i fredagens møte borte mot Southampton for ikke å stå i fare for å tape terreng til Manchester City. Kun et poeng skilte lagene etter at 32 runder var unnagjort.

Southampton skulle imidlertid vise seg å bli tøff motstand for Jürgen Klopps menn. Allerede etter ni minutter sørget Shane Long for å sende vertene i føringen.

Liverpool slo tilbake ved Naby Keita etter 36 minutter. Ti minutter før slutt satte Mohamed Salah fart i en vanvittig kontring og egypteren satte inn 2-1.

Like etter satte Jordan Henderson inn 3-1 til gjestene.

- Det er vanvittig sterkt, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

- Folk venter at vi skal spille som City



Resultatet betyr at Liverpool er tilbake på tabelltopp med 82 poeng, men Manchester City på 80 poeng har nå én kamp mindre spilt en laget fra Merseyside.

- Dette var utrolig stort. Alle kampene er store nå. Vi må vinne hver eneste kamp. Jeg synes vi viste stor moral i første omgang, sier målscorer Henderson til Sky Sports.

- I andre omgang leverer vi en stor prestasjon og får et viktig resultat. Jeg har ikke kommet i de posisjonene så ofte denne sesongen fordi jeg har hatt en dypere rolle, men manageren mente at jeg burde komme meg lengre opp i banen, sier han om det siste målet.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var også storfornøyd, men mente at selve prestasjonen ikke var det beste han har sett av dette Liverpool-laget.

- Prestasjonen var ikke topp, men vi kjempet hele veien. Folk mener at vi skal spille som Manchester City, men det klarer vi ikke. Vi spiller vår egen fotball, sier han.

- Vi har 82 poeng nå og det er enormt i en helsprø liga. Jeg er så stolt. Dette er fantastisk, sier tyskeren videre.

Long fikset ledelse



Det åpnet litt forsiktig på St. Mary's, men etter ni minutters spill tok vertene ledelsen. Ryan Bertrand slo inn og danske Pierre-Emile Højbjerg stusset ballen videre. Den landet hos Shane Long og spissen kunne enkelt klinke kula inn i nettmaskene.

Det skulle gå et kvarter før Liverpool fikk sin første store sjanse. Joel Matip tok med seg ballen gjennom midten og fant Mohamed Salah. Han fikk etter hvert kontroll og slo inn mot Sadio Mané. Senegaleseren vant duellen og fikk til en brukbar heading, men rett på keeper Angus Gunn som reddet. Naby Keita satte returen utenfor.

Gjestene fortsatte også å angripe og etter 19 minutter holdt Long på å sette sin andre for kvelden. Liverpool rotet det til på høyresiden og Bertrand slo lavt inn foran mål. Long kom i stor fart, men bommet på ballen da han skulle avslutte. Her var spissen nærmest alene med keeper Allisson Becker og sjansen var gigantisk.

Keitas første



Liverpool slet med å skape de helt store sjansene, men det ble mye nesten og halvsjanser for gjestene, men den siste pasningen gikk ofte ikke Liverpools vei.

Bortelaget kom imidlertid mer og mer med og etter 36 minutter kom utligningen. Liverpool trykket på og etter litt fram og tilbake endte ballen ute hos Trent Alexander-Arnold på kanten. Han slo inn og i feltet vant Naby Keita duellen og stanget ballen så vidt forbi keeper Gunn. Keitas første mål for Liverpool.

SCORET SITT FØRSTE: Naby Keita satte 1-1. Foto: David Klein (Reuters / NTB scanpix)

Salah var nok marginalt i offside tidlig i angrepets fase, men det ble aldri vinket.

I det som var en heseblesende første omgang fikk begge lag sine sjanser inn mot pause, men det ble ikke flere scoringer og dermed sto det 1-1 ved hvilen.

Snytt for straffe



Southampton startet også andre omgang best og fotrappe Nathan Redmond kom til et par gode sjanser innledningsvis etter hvilen, uten å få uttelling.

Etter 58 minutter ropte Liverpool på straffe og det med rette. Keita stormet inn i boksen og Maya Yoshida var lovlig sendt ute da han felte midtbanemannen. TV-bildene viste at stopperen ikke var på ballen, men dommeren lot det passere.

Etter straffesituasjonen tok Liverpool igjen mer over. Klopp hadde kastet inn både James Milner og Jordan Henderson i jakten på vinnermålet.

I det 65. minutt fikk Roberto Firmino en god mulighet til å sende Liverpool foran da han fikk kontroll og fyrte av inne i 16-meterfeltet, men Yoshida blokkerte.

Salah-kontring



Tiden gikk fort for Liverpool nå, men ti minutter før slutt fikk Southampton corner. Liverpool vant imidlertid ballen og satte i gang en vanvittig kontring. Salah tok med seg ballen over halve banen og selv om han hadde med seg folk avsluttet han selv.

Salah avsluttet i mål til ellevill jubel blant Liverpool-spillerne.

Like etter satte Jordan Henderson punktum for det hele.

En ny lang ball ble spilt opp og Roberto Firmino fikk kontroll. Han fant Henderson, som kom på et susende løp, og kapteinen dyttet inn gjestenes tredje mål.

Dermed kunne gjestene innkassere alle poengene.