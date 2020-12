Livsviktig Mjøndalen-seier i skjebnekampen

Shuaibu Lalle Ibrahims 1-0-scoring var nok til å slå Start i bunnkampen. Dermed lever håpet om fortsatt eliteseriespill i beste velgående for bruntrøyene.

Avgjørelsen falt like etter pause da Ibrahim kranglet inn en retur fra Start-keeper Jonas Deumeland.

På tross av seieren er Mjøndalen fortsatt på direkte nedrykksplass. Vegard Hansens menn står nå med 24 poeng og krymper med det forspranget opp til konkurrentene.

Nå er det kun ett poeng opp til Strømsgodset på kvalifiseringsplassen, og to poeng opp til Start på trygg grunn.

Intenst

Allerede etter fem minutter var kaptein Christian Gauseth centimeter fra å skli inn ledermålet til Mjøndalen på blank kasse, men midtbanespilleren var akkurat for sent ute.

Like etter kom Start på en hurtig overgang. Christian Bolaños fant en fremadstormende Eirik Wichne, som la inn til Kasper Skaanes på femmeteren. Bergenseren satte så ballen i mål, men ble avvinket for offside.

Etter halvtimen raget Mjøndalens Fredrik Brustad høyest i feltet etter et presist innlegg fra høyrekanten, men styrte headingen like til side for Jonas Deumeland i Start-buret. Symptomatisk for Mjøndalen, som er laget i Eliteserien med færrest avslutninger på mål denne sesongen.

Massivt Mjøndalen-trykk

Isaac Twum, som meldte overgang fra Start til Mjøndalen i sommer, levde farlig da han hindret en Start-kontring fem minutter før hvilen, men dommer Tom Harald Hagen unnlot å gi ghaneseren sitt andre gule kort.

Like før pause ble Start utsatt for en sjansekanonade av Mjøndalen-angrepet, men blokkering etter blokkering fra sørlendingene sørget for at det fortsatt sto målløst til pause etter en nervepirrende omgang.

Lønn for strevet

Mjøndalen fortsatt der de slapp da lagene kom ut på banen i 2. omgang, og fikk lønn for strevet umiddelbart. Et skudd fra Martin Rønning Ovenstad ble først stoppet av Deumeland, men returen landet på streken. Der var Shuaibu Ibrahim og pirket inn ledelsen.

Start hevet seg noe etter at hjemmelaget tok ledelsen, men de brune kontrollerte inn seieren og de livsviktige poengene.

Start har Brann og Vålerenga i sine to siste kamper, mens Mjøndalen møter Rosenborg og Aalesund.

(©NTB)

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene