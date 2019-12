Ljungberg gjør fire endringer på Arsenal-laget

To pressede Premier League-managere møtes til byderby i London.

Arsenal har så langt ikke fått noen opptur med svenske Fredrik Ljungberg som midllertidig hovedtrener .

Eks-manager Unai Emery fikk sparken i Arsenal for knappe to uker siden.

I ettertid har den stolte londonklubben spilt 2-2 borte mot nedrykksplasserte Norwich, og røket på en forsmedelig 1-2-tap hjemme mot Brighton.

Foran bortekampen mot byrival West Ham mandag kveld har Ljungberg valgt å gjøre fire endringer på spillerne i startelleveren. Han flytter også toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang tilbake helt i front som spydspiss.

Ljungberg ser ut til å fortsette i en 4-2-3-1-formasjon, men har valgt å vrake midstopper David Luiz, venstreback Sead Kolasinac, midtbanespiller Joe Willock og spissen Alexandre Lacazette siden nederlaget for Brighton.

Inn på laget kommer Calum Chambers, nyinnkjøpene Kieran Tierney og Nicolas Pépé, samt stortalentet Gabriel Martinelli.

West Ham sliter også med poengfangsten i Premier Leauge og ligger bare ett poeng over nedrykksstreken før byderbyet mot Arsenal.

Manager Manuel Pellegrini er en presset man, men den rutinerte chileneren lar seg ikke påvirke mer enn at han bare gjør én endring på laget som tapte 0-2 for Wolverhampton for fem dager siden.

Michail Antonio er tilbake i troppen og erstatter Sébastien Haller som lagets spydspiss.

