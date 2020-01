Lloris slår tilbake mot påstander i The Sun: - Det er helt feil

Tottenham-kaptein Hugo Lloris fnyser av påstandene i den engelske tabloidavisen.

The Sun hevdet tidligere denne uken at flere av de mer etablerte spillerne i Tottenham allerede nå har begynt å bli frustrerte over deres nye manager Jose Mourinho og hans treningsmetoder.

Avisen skriver at mange av spillerne opplever at de beveger seg i feil retning etter å ha jobbet med en innovativ Mauricio Pochettino.

Spurs-kaptein Lloris kjenner seg imidlertid ikke igjen i det The Sun skriver.

Lloris slår tilbake



Konfrontert med påstandene om den dårlige stemningen i laget, er Lloris krystallklar.

- Jeg kan fortelle deg at det er helt feil, sier Lloris ifølge Football.London.

Franskmannen hevder i stedet at stemningen i laget er kjempegod.

- Vi kjenner at alle spillerne som er involvert er klare for å kjempe for klubben, den nye manageren og hans støtteapparat, forklarer Lloris.

- Vi kan ikke kontrollere alt dere sier på utsiden, men jeg kan bekrefte at stemningen er veldig positiv. Vi er fokusert på hver dag og hver eneste konkurranse vi er involvert i, forteller Spurs-keeperen.

VARIERENDE RESULTATER: Jose Mourinho fikk en lovende start i Spurs, men prestasjonene har vært svært varierende etter jul. Foto: Dylan Martinez (Reuters)

Tilbake fra stygg skade



Spurs-manager Mourinho erstattet Pochettino som fikk sparken tidligere i sesongen, men Tottenham har også under portugiserens ledelse levert flere skuffende resultater.

Onsdag kveld vant riktignok Spurs 2-1 hjemme mot Norwich i Premier League og ligger nå på 6. plass i ligaen - seks poeng bak Chelsea på fjerdeplass.

Oppgjøret mot Norwich var også den første kampen med Lloris tilbake i Tottenham-målet etter at han fikk albuen ut av ledd i oppgjøret borte mot Brighton i starten av oktober.

Kommende helg er det ingen kamper i Premier League, men Tottenham skal i aksjon mot Southampton i fjerde runde av FA-cupen førstkommende lørdag klokken 16.00.

I neste seriekamp venter Manchester City hjemme på Tottenham Hotspur Stadium søndag 2. februar.