Loftus-Cheek glitret med hattrick i Chelsea-seier

Ruben Loftus-Cheek (22) takket for tilliten og scoret alle målene da Chelsea lekte seg til 3-1 hjemme mot hviterussiske BATE Borisov i europaligaen.

Med nok en seier styrer Chelsea mot en sikker førsteplass i gruppe L. London-laget står med ni av ni mulige poeng

Loftus-Cheek var torsdag med fra start for annen gang under Maurizio Sarris ledelse. Unggutten trengte bare to minutter på å vise seg fram på Stamford Bridge. Kontant satte han inn 1-0 etter en 45-graderspasning fra Davide Zappacosta.

Seks minutter senere samme mann ledelsen. Fra fem meter bredsidet han inn Willians corner. Olivier Giroud sto også klar til å styre ballen i nettet, men Loftus-Cheek kom franskmannen i forkjøpet.

Chelsea totaldominerte oppgjøret. I det 54. minutt fullførte Loftus-Cheek hattricket. Dermed ble han første engelskmann til å gjøre en måltrippel i europaligaen siden Harry Kane gjorde det for Tottenham mot Asteras Tripolis i oktober 2014, melder Opta.

BATE Borisov fikk med seg en trøstescoring fra London. Etter et godt slått frispark fikk Alexei Rios stå helt alene og bredsidet ballen forbi Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga.

I den andre kampen i gruppen vant ungarske Vidi 2-0 borte mot PAOK i Hellas. Dermed står trioen bak Chelsea alle med tre poeng halvveis ut i gruppespillet.

(©NTB)

Mest sett siste uken