Loïc Perrin avsluttet St. Etienne-karrieren med å grisetakle Mbappé i cupfinalen

34-åringens avskjed ble ikke som han hadde håpet etter å ha blitt sendt i dusjen allerede etter halvtimen spilt.

PSG - ST. ETIENNE 1-0 (kampen pågår fortsatt):

St. Etienne-kapteinen gikk all in i duell med Kylian Mbappé før pause, men PSG-stjernen var minst to knepp for kvikk for 34-åringen.

Det endte med at han tok ankelen til PSGs kanskje største stjerne, før han fikk se det gule kortet. Deretter brøt kaoset ut.

Nærmest samtlige spillere var involvert i et eneste stort basketak like ved Mbappé, som ble liggende å vri seg i smerte etter å ha blitt kvestet av Perrin.

- Så er det fullstendig masseslagsmål utpå banen. Nå må de roe seg ned, uttalte Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay.

UT: Kylian Mbappé måtte forlate banen etter å ha blitt taklet i cupfinalen. Foto: Franck Fife (AFP)

Hoveddommer Amaury Delerue tok et steg tilbake, før han i tur og orden delte ut gule kort til både Jessy Moulin, Romain Hamouna (begge St. Etienne), Leandro Paredes og Michel Bakker (PSG).

Deretter gikk kamplederen ut på sidelinjen for å sjekke situasjonen på video, og etter å ha gitt også PSG-innbytter Marco Verratti det gule kortet, kom han inn på banen for å vise ut Perrin.

Veteranen, som har vært i St. Etienne hele sin karriere, gikk sterkt preget i garderoben i sin siste kamp for klubben, mens Mbappé slo følge ut av gresset - også han preget, men av helt andre grunner etter en skade som så ut til å gå stygt ut over ankelen til stjernen.

Skaden er svært dårlig nytt for PSG, som møter Atalanta i Champions Leauges kvartfinale 12. august.

Før det røde kortet hadde hovedstadslaget tatt ledelsen ved Neymar, etter forarbeid av nettopp Mbappé.

Sistnevnte kom til skudd inne i feltet, men avslutningen ble reddet av St. Etienne-målvakt Jessy Moulin.

Keeperveteranen måtte imidlertid gi retur, og først på den var Neymar som dundret ballen i mål via tverrliggeren.

Dermed er PSG på vei mot et nytt cupgull i Frankrike.