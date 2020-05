Lokalavis: Positive koronaprøver hos Borussia Mönchengladbach

En spiller og en fysioterapeut hos Borussia Mönchengladbach har testet positivt på koronavirus, skriver lokalavisa Rheinische Post.

Begge de smittede skal være isolert i sine hjem, mens resten av spillerne fortsetter trening i små grupper med sosial distanse.

Klubben har ikke bekreftet meldingen, men viser til at resultatene fra den andre testen av spillere og støtteapparat, som ble gjennomført mandag, ennå ikke foreligger.

Dessuten sendte den tyske ligaen (DFL) søndag en oppfordring til alle klubbene i 1. og 2. Bundesliga om ikke selv å gå ut med testresultater, men la ligaen ta seg av det. Mandag meldte DFL at 10 av 1724 gjennomførte virustester har vært positive.

Allerede før helgen ble det kjent at to spillere og en fysioterapeut hos Köln har testet positivt og er isolert i sine hjem. Som for Gladbach har lokale helsemyndigheter bestemt at ingen av de andre spillerne trenger å settes i karantene fordi det er praktisert sosial distanse.

