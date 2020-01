Lokalavis: United har utarbeidet liste over tre aktuelle spillerkjøp

Ole Gunnar Solskjær sier klubben undersøker et par signeringer i januar. Samtidig skal klubben ha utarbeidet en liste på tre spillere i den offensive midtbanerollen.

Manchester United skal ifølge Manchester Evening News ha utarbeidet sin liste over offensive midtbanespillere til tross for mulighetene for å lande en avtale med Bruno Fernandes denne måneden.

United kuttet ifølge avisen en i utgangspunktet lang liste i starten av januar, med visshet om at de ønsker å gjøre det meste av handling i sommer.

På pressekonferansen i forkant av FA-cupmøtet mot Wolverhampton uttalte imidlertid Ole Gunnar Solskjær at han håper på to signeringer allerede i januar.

- Vi ser på et par signeringer, å styrke oss her og der, men kjernegruppen er der og både attituden og fysiske robustheten, sier Solskjær ifølge Manchester Evening News.

Leicesters playmaker James Maddison, Donny van de Beek fra Ajax og Aston Villa-kaptein Jack Grealish skal alle stå på Uniteds liste, mens klubben også er klar over at de kan komme til å måtte selge Paul Pogba neste overgangsvindu.

ØNSKET: Også James Maddison skal være ønsket på Old Trafford. Foto: Nigel French (Pa Photos)

Champions League-spill?

Sporting Lisboa-kaptein Bruno Fernandes og van de Beek har begge operert som en klassisk nummer ti for deres klubber, mens Maddison har utviklet seg til å bli en av de beste spillerne i den posisjonen i Premier League.

På samme måte som med Matthijs de Ligt, kan Van de Beek være den vanskeligste spilleren å lande for United ettersom nederlenderen sannsynligvis ønsker å gå til en klubb som spiller i Champions League, ifølge Manchester Evening News. 22-åringen skal blant annet ha tiltrukket seg interesse fra Real Madrid forrige sesong.

Kontrakten til Van de Beek utløper i 2022, men en overgang til United skal ifølge Manchester Evening News avhengig av om Ole Gunnar Solskjærs klubb kvalifiserer seg til neste sesongs Champions League.

United skal imidlertid ikke ha konkurranse fra andre klubber om Fernandes, og de undersøker nå mulighetene for å hente portugiseren allerede før overgangsfristen 31. januar.

Solskjærs klubb skal være villig til å ta en u-sving vedrørende midtbanespilleren, kun fem måneder etter at klubbkilder skal ha uttrykt misnøye med at det ble plantet historier i portugisiske medier.

PÅ VEI TIL UNITED? Sportings Bruno Fernandes. Foto: Patricia De Melo Moreira (AFP / NTB scanpix)

Maddison passer overgangsstrategien

Samtidig skal United ha øremerket Maddison som deres hovedmål når sommerens overgangsvindu åpner. Unggutten symboliserer Uniteds preferanser når det kommer til unge, britiske signeringer, men landslagsspilleren vurderer å signere ny kontrakt med Leicester, spesielt ettersom klubben er i god posisjon til å kvalifisere seg for neste sesongs Champions League.

Lokalavisen viser til klubbkilder, som skal ha fortalt at 23 er den perfekte alderen for United å rekruttere spillere. Maddison ble 23 i november, og skal i tillegg være United-supporter fra barndommen av. Han er i tillegg en god venn av tidligere lagkamerat, og nå United-spiller, Harry Maguire.

Manchester United tar onsdag imot Wolverhampton til FA-cupens tredje runde. Lagene spilte 0-0 mot Molineux nylig, og turneringen er en gyllen mulighet for Solskjær til å hente hjem et trofé som United-manager denne sesongen.

Marcus Rashford ble byttet ut før timen var spilt mot Norwich i helgen, og spissen kan blir spart onsdag kveld mot Wolverhampton. Han skal imidlertid være klar til å starte storoppgjøret mot Liverpool førstkommende søndag.