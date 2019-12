Lokalavisen hevder Pochettino vil bli Manchester United-manager

Presset på Ole Gunnar Solskjær øker stadig og i kulissene lurer nå mannen som Manchester United-ledelsen skal ha ønsket seg lenge.

Tirsdag morgen skrev den engelske tabloiden The Sun at Ole Gunnar Solskjær lever farlig i jobben som Manchester United-manager. Ifølge avisen skal nordmannen ha fått beskjed om at han får sparken om det blir tap mot Tottenham og Manchester City.

Solskjær skal angivelig selv ha gitt spillerne denne beskjeden.

Dette er imidlertid stikk i strid med det velinformerte Daniel Taylor i The Athletic skrev mandag. Han hevdet at Solskjær sitter meget trygt i jobben som United-manager og at både direktør Ed Woodward og klubbens styre har tillit til 46-åringen.

- Pochettino vil ha jobben

Tirsdag ettermiddag skriver Manchester Evening News ved journalist Samuel Luckhurst at Mauricio Pochettino ønsker jobben i Manchester United.

LES OGSÅ: Nettsted: - Derfor sitter Solskjær trygt som United-manager

Lokalavisen mener at Ole Gunnar Solskjær nå er under press på grunn av den siste tids svake resultater og at argentineren lurer i kulissene.

Pochettino fikk nylig sparken i Tottenham og ble erstattet av tidligere United-manager José Mourinho der. Ifølge Manchester Evening News skal Pochettino nå være fristet av jobben i United, en jobb han i utgangspunktet skal ha vært «øremerket for» av klubbens styre allerede på et tidligere tidspunkt.

Argentineren ble av mange sett på som favoritt til å etterfølge Mourinho på Old Trafford, men da portugiseren ble sparket i desember i fjor, var ikke Pochettino like tilgjengelig for å ta over jobben, siden han da hadde kontrakt med Tottenham.

LES OGSÅ: Solskjær slår tilbake mot rykter: – Åpenbare løgner

Luckhurst skriver at Pochettino allerede da var interessert i jobben, men at Solskjærs gode rekke som midlertidig manager gjorde det vanskelig å overse nordmannen. Samtidig var Spurs-styreformann Daniel Levy lite lysten på å slippe Pochettino.

Solskjær fikk derfor jobben permanent i mars i år.

Kobles til flere

Lokalavisen hevder videre at Pochettino også blir vurdert som en mulig erstatter for Unai Emery i Arsenal, men at en slik ansettelse kan bli vanskelig med tanke på 47-åringens tette bånd til londonklubbens erkerivaler Tottenham.

Pochettino skal likevel ikke utelukke Arsenal-jobben som en mulighet.

Bayern München er en annen klubb som skal være interessert i å hente inn Pochettino. Tyskerne ledes nå av Hansi Flick på midlertidig basis etter at Nico Kovac fikk sparken fra jobben som hovedtrener i bundesligaklubben tidligere i høst.

LES OGSÅ: Storavis: - Solskjær fortalte United-spillerne at han får sparken om det blir tap i de to neste kampene

Så sent som mandag bekreftet Pochettino at han vil tilbake på trenerbenken.

- Jeg er åpen for å vurdere de ulike prosjektene som blir lagt fram for meg. Planen min er å fortsette med en jobb i Europa, sa Pochettino i en uttalelse.

- I min alder trenger du ikke så mye tid på å komme deg. Det er en rekke klubber, og spennende prosjekter, tilgjengelig for meg der ute, sa argentineren.

Møter Mourinho

Med nyhetene fra først The Sun og nå Manchester Evening News, kan det se ut til at Solskjær er avhengig av gode resultater i de kommende kampene.

- Solskjær har gitt spillerne beskjed om at han får sparken om det blir tap mot Tottenham og Manchester City, skrev The Sun, som hevdet å ha kilder med innsikt i det indre livet på Old Trafford.

Manchester United ligger foreløpig på en niendeplass i Premier League etter 14 spilte runder, og den kommende uken venter altså to betydelige utfordringer i Tottenham, med José Mourinho ved roret, og regjerende mester Manchester City.

Solskjærs beskjed til United-spillerne skal ha kommet i etterkant av den skuffende 2-2-kampen hjemme mot Aston Villa i helgen.

- Ole var følelsesladet og fortalte spillerne at han kan forsvinne om de ikke får resultater i de to neste kampene, hevdet The Sun.

Solskjær: - Åpenbart løgn

Mye av grunnen skal ifølge avisen handle om at nettopp Mauricio Pochettino er ledig på markedet.

Solskjær ble spurt om The Suns påstander på en pressekonferanse tirsdag.

Der slår han kraftig tilbake mot rapportene om at han skal ha sagt til spillerne at han får sparken med tap i de to neste kampene.

- Noen ganger må du le når du leser saker om hva jeg skal ha sagt. Jeg vet i det minste at kildene er oppdiktet. Det er åpenbart løgn, sa Solskjær ifølge VG.