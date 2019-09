Lokalavisen: United følger engelsk midtbanestjerne tett

Hevder at den spennende 22-åringen passer perfekt inn i manager Ole Gunnar Solskjærs planer for klubben.

Lokalavisen Manchester Evening News skriver at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fortsatt følger tett med på Leicester-spilleren James Maddison.

Playmakeren har vært i strålende form så langt i Premier League og lørdag møtes nettopp United og Leicester til ligakamp på Old Trafford.

Kontrakt til 2023



United ble koblet med spilleren allerede i sommerens overgangsvindu, men Maddison har kontrakt fram til 2023 og Leicester var lite interessert i et salg.

Manchester Evening News hevder å vite at Maddison per nå er godt fornøyd med sin klubbsituasjon. Han har ikke planer om å presse på for en overgang i januar.

Neste sommer kan imidlertid situasjonen bli annerledes. Maddison beskrives som en spiller som passer perfekt inn i manager Ole Gunnar Solskjærs visjon for klubben.

Nordmannen ønsker å bygge laget sitt rundt unge, britiske spillere med Premier League-erfaring og 22 år gamle Maddison passer derfor som hånd i hanske.

PÅ RADAREN TIL UNITED: James Maddison. Foto: Ed Sykes (Reuters / NTB scanpix)

United skal ha sett på muligheten for å hente Tottenhams Christian Eriksen i sommer, hevder journalist Samuel Luckhurst, men innad i klubben skal det være enighet om at James Maddison passer klubbens prosjekt bedre enn den 27 år gamle dansken.

Kan bli kostbar



Leicester på sin side har gode kort på hånden. Klubben solgte midtstopper Harry Maguire til United for rundt 80 millioner pund i sommer og det er ventet at Maddison vil komme til å koste det samme, om United velger å gå for ham neste år.

22-åringen ble hentet til Leicester fra Norwich for rundt 20 millioner pund sommeren 2018 og ble kalt opp på det engelske landslaget i oktober samme år.

Han har fortsatt til gode å få sin debut for A-landslaget, men har vært en fast og sentral brikke for nasjonens U21-landslag den siste tiden.

Maddison scoret sju mål på 36 kamper i sin første Premier League-sesong.

Torsdag skrev Manchester Evening News at Uniteds klubbledelse skal være villig til å åpne lommeboken for en ny midtbanespiller allerede i januarvinduet.

- Rice og Longstaff



I tillegg til Maddison, blir også West Hams Declan Rice og Newcastles Sean Longstaff nevnt som spillere som skal stå på Solskjærs ønskeliste, men i likhet med Leicester-spilleren vil trolig også disse to være vanskelig å hente midt i sesongen.

Dermed gjenstår det å se om Old Trafford-klubben kommer til å gjøre et framstøt mot en ny spiller i januar, eller om de venter på «den rette» til neste sommer.

Solskjær og hans menn har fått en litt treg start på sesongen og står med dem poeng etter fire ligakamper. Det holder til en åttendeplass før lørdagens kamp.

Leicester er nummer tre i Premier League med sine åtte poeng.