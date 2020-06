Løkberg kritisk til RBKs jakt etter 4-3-3-trener: - Da frykter jeg de roter seg bort

Viking-spilleren mener trønderne burde se etter mer enn en trener som først og fremst praktiserer formasjonen klubben ønsker å spille.

Rosenborgs trenerjakt har fått stor oppmerksomhet etter at Eirik Horneland forsvant ut portene på Brakka etter tapet mot Bodø/Glimt.

Da haugalendingen kom til klubben brakte han med seg sin egen filosofi og grunnmur, men måtte til slutt endre til 4-3-3 som følge av klubbens filosofi og grunntanke som må være til stede.

I etterkant av Glimt-kampen har mye av trenerjakten i Rosenborg dreid seg om nettopp denne tallkombinasjonen som er «The Rosenborg way».

Roar Strand har blant annet uttalt til VG at RBK nå bør se etter en trener som har 4-3-3 i blodet, men Viking-spiller Kristoffer Løkberg er usikker på om trønderne starter i riktig retning når de først og fremst ser etter en trener som praktiserer formasjonen.

- Da frykter jeg at de roter seg litt bort. Det som frustrerer meg er at «Arven etter Nils Arne» i Trøndelag har blitt 4-3-3, at det er den øverste knaggen og at man henger på resten under der. Men arven etter Nils Arne handler om det offensive, om grunnfilosofien, og at du skal ut og skape trøbbel for motstanderen - ikke motsatt, sier den tidligere Ranheim-spilleren i Eurosports Fotball Direkte før søndagens Eliteserie-runde.

Folk må ikke rote seg bort i at 4-3-3 må til

Han påpeker at spørsmålet handler om hvilke virkemidler man bruker for å få til nettopp det, og skape den offensive fotballen Lerkendal-publikumet ønsker å se.

- Ja, det ble gjort via 4-3-3, men det er ikke nødvendigvis tallkombinasjonen som skal til. Det er mer grunnfilosofien og godfotfilosofien for å sette sammen en gjeng som skal få fram spisskompetansen sin så ofte som mulig. Det er det folk på Lerkendal vil se. Folk må ikke rote seg bort i at det er 4-3-3 som skal til, sier han.

Glimts Kjetil Knutsen er av mange lansert som en mulig arvtaker til Horneland på Lerkendal, mens Løkberg på sin side nevner sin tidligere trener i Ranheim om RBK på død og liv skal spille 4-3-3.

- Det spørs jo i hvilken rekkefølge man leter i. Er det 4-3-3 du skal henge deg opp i, er det en i Ranheim som kunne ha tatt over og som kan det veldig godt, sier han før han fortsetter.

- Eller ønsker de å få det navnet som har pondusen til å ta over den gjengen og lede en så stor klubb som Rosenborg? Men vil vedkommende komme inn og få tredd 4-3-3-hatten over hodet og bli fortalt at «sånn og sånn skal du spille fotball»? Det tror ikke jeg helt på, så jeg tror de må sette seg ned og se hvilken ende de starter i.

Møter Brann

Hans Eurosport-kollega Kjetil Rekdal har tidligere uttalt seg om trenerjakten til Nettavisen.

Fredag uttalte han at Hornelands periode i RBK beviser hvor vanskelig treneryrket er.

- Det er en enorm utfordring. Nå må de begynne å ta poeng eller så blir sesongen kjørt før den har startet ordentlig. De begynner å få et enormt poeng-press på seg i de kommende kampene, sa han.

Han var samtidig klar på at marginer gjorde at Rosenborgs oppgjør mot Glimt ble et mareritt og ikke en energiboost.

Trønderne ledet 2-1 i sluttminuttene, men tapte etter to sene baklengsmål.

- Hadde Rosenborg vunnet 2-1 så kunne det løsnet på mange ting. At de slipper inn to mål på tre minutter og taper kampen er jo brutalt. Det gjør jo at de sitter i gjørma.