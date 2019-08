Løkberg skrev under for Viking

Kristoffer Løkberg gjennomførte tirsdag sin første trening med Viking. Deretter signerte han kontrakten med Stavanger-klubben.

Det bekrefter Viking på sine egne nettsider. Trønderen kommer fra Brann og blir Viking-spiller ut 2021-sesongen.

– Jeg gleder meg stort til å komme i gang. Viking har et spennende prosjekt på gang, og det er det utrolig gøy å bli en del av å bygge noe for fremtiden her i Stavanger, sier 27-åringen.

Også trener Bjarne Berntsen er tilfreds med signeringen.

– Kristoffer en er erfaren spiller, som vil tilføre oss større konkurranse på midtbanen. Han er en hardtarbeidende kriger og en utpreget ledertype både i garderoben og på banen, sier han.

Løkberg trente med sin nye klubb for første gang tirsdag.

– Det var gøy å få min første økt med Viking. Det er jo dette alt handler om. Det var deilig å snøre på seg skoene og hilse på de trivelige folkene her, sa han til Stavanger Aftenblad etterpå.

Kanskje får han sin debut allerede mot Sarpsborg onsdag. Forutsetningen er at papirarbeidet går i orden.

