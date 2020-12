Løke lei spørsmål om landslagsfremtiden

Det er ett spørsmål Heidi Løke (37) synes hun har fått nok av.

Kolding (Nettavisen): Heidi Løke har vunnet tre EM-gull, to VM-gull og ett OL-gull med det norske landslaget. Hun har vært på All-star lag i mesterskap sju ganger og ble i 2011 kåret til årets spiller i verden.

Lørdag fyller håndballveteranen, med 220 landskamper for Norge, 38 år, men hun har ingen planer om å gi seg med det første av den grunn.

Faktisk er hun ganske lei av at folk spør om nettopp det.

I et digitalt pressetreff i forbindelse med håndball-EM fikk hun nemlig spørsmål om hvor lenge hun, som nærmer seg 38 år, har tenkt å fortsette på både klubb- og landslag.

- Egentlig er jeg ganske lei det spørsmålet, fordi jeg har aldri gitt ut uttrykk for at jeg kommer til å gi meg med det første. Jeg elsker å spille håndball, jeg er veldig motivert og har store ambisjoner, ga Løke klar beskjed om.

- Jeg er kjempeprivilegert

I et intervju med Nettavisen i forkant av mandagens møte med Romania sier imidlertid Løke at hun skjønner at spørsmålet blir stilt.

- Jeg skjønner det, når man kommer opp i en viss alder. Det kommer nok naturlig en dag, kanskje. Jeg er jo kjempeprivilegert, som får lov til å ha hobbyen min og det jeg liker å gjøre, som jobb. Jeg vet at denne tiden får jeg aldri igjen. Jeg kan liksom ikke slutte med håndball i fem år og begynne igjen, sånn man kan i andre jobber, sier Løke.

Strekspilleren, som til daglig spiller for Vipers i Kristiansand, har vært blant Norges viktigste spillere de siste 12 årene. Med tøff konkurranse fra forsvarsspesialistene Kari Brattset Dale og Marit Malm Frafjord har det imidlertid ikke blitt like mye spilletid så langt i dette mesterskapet. Det er Løke relativt tilfreds med, hevder hun.

- Jeg tar den rollen jeg får, og jeg vet at både Marit og Kari er veldig dyktig i forsvaret der. Jeg skal gjøre mitt aller beste når jeg er på banen, og Thorir og Tonje skal vite hva de får når de setter meg inn. Jeg kjenner at jeg er i veldig god form, men jeg tenker ikke så mye over det. Jeg vil bare at vi skal vinne hver eneste kamp, sier hun.

Mener Thorir er like nøktern innad

For bredden i det norske laget kan ikke matches av noen andre lag i mesterskapet. Når i tillegg Katrine Lunde og etter hvert Silje Solberg er på vei inn i mesterskapet, skal Norge blir vonde å møte også i de kommende kampene.

- Jeg tror det er vanskelig å spille mot oss, fordi når vi bytter ut noen, så kommer det noen som er like gode inn. Det er en kjempefordel for oss. Jeg tror vi har muligheter til å gå hele veien, men samtidig er det viktig å ikke for langt frem, og der har vi alltid vært flinke. Det er nok en av suksessfaktorene våre, mener Løke.

Og det er nok akkurat det Thorir Hergeirsson vil høre fra sine spillere. Islendingen nærmest nektet å bli presentert for superlativene som haglet etter storseieren mot Tyskland.

Løke bekrefter at Hergeirsson er like nøktern også innad i landslaget.

- Han er det. Det er tidlig i mesterskapet, og vi har mange kamper igjen. Vi skal ikke ta av selv om vi spiller en veldig bra kamp. Vi tar med det som var veldig bra og bruker det videre i neste kamp, for det var veldig mye bra, sier Løke.

Neste oppgave for håndballjentene er kampen mot Romania i Sydbank Arena i Kolding mandag klokken 20.30.

