Løke med sterkt VM-signal: Norsk utklassing med 36-22 mot Argentina

De norske håndballjentene kjørte helt over Argentina med 36-22 da VM-oppkjøringen startet fredag. Heidi Løke (36) kan bli sentral også framover.

Hun satt på benken de første 20 minuttene og viste så klasse med fire mål inn mot pausen. 36-åringen har ingen intensjoner om å gi fra seg landslagsplassen.

Sammen med Kari Brattset Dale og Vilde Mortensen Ingstad utgjør Løke er en meget sterk trio.

Larviks økonomi gjorde at Løkes karriere plutselig tok en annen vei enn planlagt. Hun droppet LHK og skrev under for Vipers Kristiansand. Det betyr matching i Champions League utover i sesongen.

– Situasjonen førte til noe annet, og det kunne ikke blitt bedre, sier Løke til NTB om sin nye hverdag.

Hun kjører mellom hjembyen Sandefjord og Kristiansand flere ganger i uka og ligger bare over i sørlandsbyen en natt per uke.

– Treningstidene er lagt flott opp. Det gjør at jeg kan være mor (har to barn) og toppidrettsutøver.

Utklassing

Løke er på full fart mot 800 landslagsmål. Kjersti Grini har rekorden med 1003.

Det sto 12-5 etter 13 minutter mot Argentina, og Norge var på skjema til å score 50 ganger. Slik ble det ikke.

Norge møtte Argentina i VM i 2017 og vant da 36-21 uten å overanstrenge seg. Løke er et stort navn i kvinnehåndballen, og etter kampen da ville flere av de argentinske spillere ha selfier sammen med henne.

Duell

Norges førstekeeper Silje Solberg var småsyk onsdag, men nok på beina til å varme opp torsdag. Norge reiser til VM med to påmeldte målvakter og en reserve.

Bak Solberg står det sannsynligvis mellom Andrea Austmo Pedersen og Emily Stang Sando. Fredag spilte sistnevnte 1.-omgangen. Hun reddet noe og kastet også flere kontringspasninger som ga mål.

Pedersen fikk ingen god start på sin omgang. Hun sto uten redning på de første 16 minuttene før hun stoppet et straffekast, det første av tre.

Hun og Sando klarte seg jevngodt.

Svakt

Kampen sa ikke så mye om Norges status. Til det var motstanden altfor svak, men Norges 2.-omgang var ikke god. Lagkaptein Stine Bredal Oftedal kommer til å bære mye av ansvaret i verdensmesterskapet.

Fredag og søndag spiller Norge mot Brasil og Japan. Det betyr noe hardere motstand enn Argentina.

Flere profilerte norske spillere er ikke aktuelle for VM i Japan på grunn av skader: Nora Mørk, Katrine Lunde, Henny Ella Reistad og Kjerstin Boge Solås.

Sannsynligvis må også Veronica Kristiansen og Amanda Kurtovic stå over.

(©NTB)