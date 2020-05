Løke opereres for seks brudd – VM-skaden skal rettes opp

Heidi Løke fikk en smell i nesa under VM-kampen mellom Norge og Danmark i desember. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Heidi Løke står over håndballjentenes samling til uka på grunn av et inngrep i nesen. Smellen hun fikk under VM i Japan må fikses.

Det var i kampen mot Danmark det sa pang. Nesebruddet stoppet ikke Løke, som fullførte VM. Men i månedene etter har hun hatt trøbbel med å puste gjennom nesen. – Det er seks brudd i nesen, og neseveggen er trykket helt ut av stilling. Den ser ut som et trekkspill. Kirurgen som har sjekket nesen sa at bildene av den sier mer enn tusen ord, sier Løke til TV 2. Det var Lotte Grigel som forårsaket skaden. – Uff, den (nesa) ser ikke bra ut. Jeg vet ikke om det er brudd. Det får dere sjekke med legen om, sa Løke til NTB etter skadesituasjonen. Det er innkalt 28 spillere til samlingen i Kristiansand, men fire har meldt avbud. I tillegg til Løke er det Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Marit Malm Frafjord. Norge spiller etter planen EM på hjemmebane i desember. Så blir det kanskje OL i Japan neste sommer. Løke sikter mot å komme med i begge mesterskapene. (©NTB)