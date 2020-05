London-ordfører kritisk til restart av Premier League

Det vil være feil å begynne med Premer League-kamper igjen når hundrevis stadig dør hver dag, mener London-ordfører Sadiq Khan.

Khan er motstander av ideen om å starte Premier League opp igjen i starten av juni, som det nå blir diskutert. Det sier en talsmann til den britiske avisen Evening Standard.

– Sadiq er interessert i at Premier League og profesjonell sport gjenopptas, men denne krisen rammer fortsatt landet vårt, og hundrevis av mennesker dør hver eneste dag. Da mener Khan at det er for tidlig å diskutere en gjenopptakelse av Premier League, sier talspersonen.

Britiske myndigheter har åpnet for at man kan spille kamper uten publikum i juni, men det er motstand fra flere klubber mot planene om å gjøre det på nøytral bane. Dessuten har flere spillere uttrykt at de er skeptiske til å skulle spille igjen mens pandemien pågår.

Khan selv har ikke et London-lag som favoritt, men derimot serieleder Liverpool.

– Som tilhenger av Liverpool ønsker Sadiq naturligvis at Premier League vender tilbake. Men det kan kun skje når det er trygt, sier talspersonen.

