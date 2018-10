Lopetegui: – Takk for at jeg fikk muligheten

Julen Lopetegui fikk under 20 uker som Real Madrid-trener. Den tidligere keeperen er takknemlig for at storklubben satset på ham som Zinedine Zidanes erstatter.

Mandag fikk 52-åringen sparken etter å ha ledet Real til lagets verste La Liga-start siden 2001. Dagen før ble de liljehvite ydmyket hele 1-5 borte mot erkerival Barcelona i El Clásico.

Det var Real Madrids tredje serietap på rad og klubbens fjerde på fem oppgjør. En slik rekke blir ikke sett gjennom fingrene hos de tre siste års Champions League-vinner.

– Etter styrets avgjørelse vil jeg takke klubben for muligheten den ga meg. Takk til spillerne for innsatsen. Jeg vil også takke de ansatte i klubben for god behandling. Naturligvis vil jeg også takke fansen for støtten. Jeg ønsker alle lykke til videre i resten av sesongen, sier Lopetegui i en uttalelse gitt til det spanske nyhetsbyrået EFE.

I sommer ble han ansatt som Zinedine Zidanes arvtaker. Da var han spansk landslagssjef, og Spanias fotballforbund likte nyheten så dårlig at Lopetegui ble sparket få dager før VM. Under fem måneder senere mistet han nok en trenerjobb.

Real Madrid-styret pekte mandag kveld på at lagets prestasjoner så langt denne sesongen ikke står i stil med spillermateriellet Lopetegui rådde over. Åtte av Real-spillerne var blant de nominerte i Gullballen-kåringen, hvilket er det høyeste antallet i klubbens historie.

Fire seirer, to uavgjort og fire tap er den verste seriestarten en nyansatt trener har hatt i Real Madrid på over 50 år, ifølge AS.

Argentinske Santiago Solari (42) har fått jobben med å lede hovedstadsklubben på midlertidig basis.

