Lopetegui sparket etter marerittstart i Real Madrid

Real Madrid kvitter seg med trener Julen Lopetegui etter braktapet mot erkerival Barcelona. Hovedstadsklubben har gjort sin verste sesongstart på 17 år.

Den spansk storklubben bekreftet selv avgjørelsen på sine nettsider mandag kveld.

– Denne beslutningen, vedtatt på høyeste hold, tar sikte på å forandre dynamikken til laget mens alle våre sesongmål fortsatt er mulig å oppnå, heter det i en uttalelse fra klubben.

Styret peker videre på at lagets prestasjoner så langt denne sesongen ikke står i forhold til det spillermateriellet trener Lopetegui har rådet over.

Åtte av Real-spillerne var blant de nominerte i Gullballen-kåringen, hvilket er det høyeste antallet i klubbens historie.

Santaiago Solari har fått jobben med å lede hovedstadsklubben på midlertidig basis.

Ikke uventet

Sparkingen var ventet etter at Real Madrid ble ydmyket hele 1-5 i El Clásico på Camp Nou søndag. De liljehvite står med skrale 14 av 30 mulige poeng etter ti serierunder. Det er deres svakeste poengfangst siden 2001.

Velinformerte Marca og AS meldte søndag kveld at klubbpresident Florentino Pérez vil erstatte Lopetegui med italienske Antonio Conte, som har vært uten jobb siden han fikk sparken i Chelsea etter forrige sesong.

Reals ligatap mot Barcelona var klubbens tredje på rad og dens fjerde på fem oppgjør. De tre siste års Champions League-vinner har kun plukket én trepoenger på sine sju siste La Liga-kamper.

Fire seirer, to uavgjort og fire tap er den verste seriestarten en nyansatt trener har hatt i Real Madrid på over 50 år, ifølge AS.

Sparket rett før VM

Lopetegui lå allerede syltynt an etter sjokktapet hjemme mot Levante, men den tidligere målvakten fikk lede Real i mesterligamøtet med tsjekkiske Viktoria Plzen sist tirsdag. Da imponerte «Los Blancos» ingen i en knepen 2-1-seier.

Fem dager senere ble Real Madrid feid av banen i El Clásico.

På under fem måneder har Lopetegui mistet to trenerjobber. I sommer skulle han gjøre sitt for å lede Spania til VM-gull. I stedet fikk han fyken et par dager før mesterskapet rullet i gang. Årsaken? Han takket ja til å erstatte Real Madrids suksesstrener Zinédine Zidane etter VM.

På Santiago Bernabéu ser man ikke middelmådighet gjennom fingrene. Selv om Lopetegui tok over en klubb som akkurat hadde solgt målgarantisten Cristiano Ronaldo til Juventus, hadde de færreste spådd at det skulle gå så ille for 52-åringen.

Måltørke og uflaks

Det startet ikke så aller verst. Etter fire La Liga-kamper sto Real Madrid med tre seirer og én uavgjort, men klubben har ikke greid å reise seg etter 0-3-smellen borte mot Sevilla 26. september.

Ikke bare begynte hovedstadslaget å tape kamper, men stjernegalleriet fikk plutselig full sperre foran motstandernes mål. Real gikk over åtte timer uten nettkjenning før Marcelos redusering mot Levante. 481 målløse minutter er den lengste tørken i klubbens 116 år lange historie.

Det skal sies at Lopetegui har hatt sin dose med uflaks i sin korte periode på Santiago Bernabéu. I flere kamper traff Real stolpen og tverrliggeren gjentatte ganger. Mot Levante nylig hadde de tre baller i metallet.

Men til sjuende og sist er det resultater som teller. Det ble Lopeteguis bane.

