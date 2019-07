Lørdagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær jakter fremdeles midtstopper.

Manchester United skal fremdeles være ute etter Harry Maguire, og Leicester-spilleren anses som klubbens førstevalg på midtstopperplass i sommer. Likevel hevder franske L'Equipe at også Monacos 18 år gamle Benoit Badiashile er på Ole Gunnar Solskjærs radar.

West Ham står klare til å by 36 millioner pund for Frankfurt-angriperen Sebastien Haller. Ifølge Daily Mail har samtalen mellom klubbene gått raskt, og en overgang kan skje allerede i løpet av helgen. Ifølge Sky Sports, er også Salomon Rondon og Moussa Marega aktuelle spillere for londonerne.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET LIVE I HELE SOMMER

Etter Laurent Koscielnys protest mot Arsenal, hvor han nektet å bli med klubben til USA på treningsleir, ser det ut til å gå mot et salg av midtstopperen. Ifølge London Evening Standard, vil Arsenal kreve 8,8 millioner pund for forsvarsspilleren som ønsker seg hjem til Frankrike.

LES OGSÅ: Slik sjekker du troverdigheten på ryktene

Skulle Koscielny forsvinne fra Arsenal, skal klubben være svært interesserte i å hente Ruben Dias fra Porto, skriver Daily Mail. 22-åringen er ansett som et av de heteste navnene i Fotball-Europa, og londonerne har også tidligere vært koblet til midtstopperen.

Tottenham skal være nær ved å legge inn bud på Leeds-spiller Kalvin Phillips. Ifølge The Mirror, verdsetter Leeds midtbanemannen til 30 millioner pund.

Manchester United skal ikke være fornøyde med måten Paul Pogba og hans agent, Mino Raiola, har håndtert sommerens overgangsvindu. De to skal visstnok presse på for å få gjennom en overgang for den franske stjernen, men nå skal Ole Gunnar Solskjær og klubben ha fått nok. Både Daily Mail og Daily Star hevder at Manchester United som følge av sommerens oppførsel har valgt å sette opp prislappen på midtbanespilleren. Der man tidligere har spekulert i en pris på omtrent 150 millioner pund, skrives det nå om en sum på hele 180 millioner pund.

Daily Mail hevder at prislappen har skremt vekk Juventus sin interesse for Pogba, og det skal nå kun være Real Madrid igjen av interesserte klubber.

Les også: Deadline Day i de største ligaene

Oppdateres fortløpende: Alle overgangene i Premier League denne sommeren