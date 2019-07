Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United skal intensivere jakten på ny midtbanespiller og Arsenal håper å lande duo den nærmeste tiden.

Manchester United skal intensivere sin jakt på Sergej Milinkovic-Savic. Serberen er under kontrakt med Lazio, men The Mirror melder at United nå vil strekke seg langt for å signere midtbanespilleren.

Crystal Palace skal ha lagt inn et bud på James McCarthy. Budet skal være på 8 millioner pund for Everton-spilleren, det mener Sky Sports å vite.

Arsenal skal være mer sikre enn noen gang på at de skal lykkes med å lande overgangene til Dani Ceballos og Kieran Tierney, ifølge Sky Sports sine kilder.

Ifølge den franske avisen Le Parisien skal Manchester United, Everton og PSG alle ha tatt kontakt med Juventus for å diskutere en overgang for Blaise Matuidi.

Sheffield United skal etter rapportene lande en ny avtale med Manchester Uniteds England U-21 keeper Dean Henderson. 22-åringen var med på opprykket forrige sesong. Det er Sheffield Live som melder om overgangen.

Everton skal også ha kastet seg inn i kampen om Wilfried Zaha. Arsenal er fremdeles interessert i spilleren som er verdsatt til 80 millioner pund av Crystal Palace, det melder Evening Standard.

Ifølge spanske Sport har Liverpool kastet sine øyne på tyske Philipp Max. Han spiller til daglig for Augsburg.

London-klubbene Tottenham og West Ham skal begge være ute etter Diego Llorente. Spanjolen er til daglig lagkamerat med Martin Ødegaard i Real Sociedad, det meldes av Mundo Deportivo.

Chelseas 18 år gamle forsvarer Ethan Ampadu skal være klar for tyske RB Leipzig. Ifølge Sky Sports skal waliseren ha gjennomført den medisinske testen.

Express & Star melder at Wolverhampton ønsker å signere 21 år gamle Patrick Cutrone. Italieneren er AC Milan-eiendom og er verdsatt til rundt 20 millioner pund.

Brightons franske ving, Anthony Knockaert skal være på vei til Fulham. Klubbene skal være enige om overgangssum melder The Argus.