Lørdagens Premier League-rykter

Det går mot en hektisk overgangsinnspurt for Manchester United.

Real Madrid skal være stadig mer sikre på at de klarer å sikre seg Paul Pogba (26) i løpet av sommeren. Franskmannen ønsker seg visstnok bort fra Manchester United, og ifølge ESPN føler Zinedine Zidane seg trygg på at han skal klare å lokke midtbanespilleren til den spanske hovedstaden innen kort tid.

Journalisten Fabrizio Romano, som jobber i teamet til overgangsguruen Gianluca Di Marzio, hevder Inter nå gjør klart et nytt bud på Manchester Uniteds Romelu Lukaku (26). Samtalene mellom klubbene skal ha pågått en god stund. Ifølge Daily Mail, reiste Lukaku til Belgia, fredag, for å ha samtaler med sin agent rundt en overgang.

Di Marzio selv skriver at også Juventus har kastet seg inn i kampen om spissen, og kan være villige til å sende Paulo Dybala motstatt vei for å blidgjøre Manchester United.

Bayern München skal nå ha åpnet samtalene med Manchester City om en overgang for Leroy Sané (23). Kantspilleren var ofte ute av laget til Pep Guardiola forrige sesong, og de tyske mesterne håper å få kloa i vingen raskt, skriver Mirror. Det skrives om en prislapp på opp mot 90 millioner pund for Sané.

En overgang for Gareth Bale til kinesisk fotball kan bety at James Rodriguez (28) blir værende i Real Madrid. Det skriver flere spanske medier. Likevel kan Independent fortelle at Atlético Madrid fremdeles forsøker å få gjennom en overgang for colombianeren.

Den portugisiske angriperen Rafael Leao (20) forlater trolig Lille. Stortalentet skal være så godt som klar for AC Milan, skriver RMC Sport. Prislappen på unggutten skal være på 35 millioner euro pluss diverse videresalgsklausuler.

Bournemouth og Brighton skal begge være ute etter Huddersfields Philip Billing (23). Siste nytt er at Bournemouth ser ut til å kjøpe dansken for 15 millioner pund, skriver The Sun.

Real Madrids 22 år gamle forsvarer, Jesus Vallejo, gjennomfører i disse tider medisinsk test i Wolverhampton. Det skriver et samlet britisk pressekorps. 22-åringen kommer på lån.