Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United jobber med flere storhandler, mens Tottenham foreberder seg på utskiftninger.

Paulo Dybala (25) krever ifølge The Sun en ukelønn på hele 350.000 pund i uka for å skrive under for Manchester United. Juventus-stjernen ble fredag rapportert å være skeptisk til en overgang til Old Trafford. Dybala-overgangen, om den blir gjennomført, sender mest sannsynlig spissen Romelu Lukaku (26) motsatt vei til det italienske storlaget.

Samtidig skriver portugisiske Record at Bruno Fernandes (24) forlot treningsfeltet til Sporting fredag etter et møte med klubbledelsen, angivelig for å fullføre en overgang til enten Manchester United eller Tottenham. Avisa legger fram videobilder fra CMTV som viser Fernandes forlate området i bil som et salgs bevis for påstanden. Det er dog neppe uvanlig at 24-åringen kjører nettopp en bil når han drar fra Sportings treningsfelt.

Daily Express mener å vite at Manchester United fullfører en Fernandes-overgang etter Sportings møte med Benfica i den portugisiske supercupen søndag.

Manchester United kommer ifølge The Sun til å gi Harry Maguire (26) en seksårskontrakt når den ventede overgangen fra Leicester fullføres. England-midtstopperen gjennomfører etter rapportene legesjekken i Ole Gunnar Solskjærs klubbe i løpet av de nærmeste dagene.

Les mer: Rodgers bekrefter enighet om Maguire

Les mer: Manchester United og Leicester enige om overgang

Hull har krav på 15 prosent av overganggsummen Leicester får inn for Maguire, melder Hull Daily Mail. Klubben med tigerstripene sikrer seg etter alt å dømme over 100 milloiner kroner på grunn av avtalen de gjorde med Leicester da de solgte Maguire i 2017.

Moise Kean (19) er lørdag ventet inn til legesjekk hos Everton, ifølge Sky Sports. Den unge Juventus-spissen rykker dermed stadig nærmere en overgang fra Juventus som trolig koster Everton drøyt 394 millioner kroner.

Tottenham jobber for å hente en erstatter i tilfelle de skulle ende opp med å selge Christian Eriksen (27) etter at overgangsvinduet i England stenger torsdag. Dansken er blitt satt i forbindelse med klubber i Spania, der de kan hente nye spillere fram til 31. august.

Evening Standard melder at Spurs, i tillegg til Bruno Fernandes, er i samtaler med Real Betis om argentinske Giovanni Lo Celso (23).

Om vi skal tro Daily Mail, så nærmer Tottenham seg også et kjøp av Fulham-juvelen Ryan Sessegnon (19) for 323 millioner kroner.

Sky Sports melder at Arsenal kommer til å legge inn nok et bud på Celtics venstreback Kieran Tierney (22). Gunners har tidligere fått to bud på den skotske landslagspilleren avslått.

Brighton håper å sikre seg Brentfords franske spiss Neal Maupay (22) som verdsettes til rundt 215 millioner kroner, skriver Evening Standard. Også Aston Villa og Sheffield United påstås å være ute etter Maupays tjenester.

Wolverhampton sikret seg fredag kveld signaturen til to nye portugisere. Både kantspiller Neto (19) og midtbanespiller Jordao (20) ankommer Molineux fra Lazio.

Begge spillerne er representert av agenten Jorge Mendes, som har hatt en finger med i spillet i en rekke Wolves-overganger de siste åra.