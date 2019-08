Lørdagens Premier League-rykter

Arsenal vil forlenge og selge, mens en av klubbens tidligere stjerner kan være på flyttefot.

Det er første helg etter at det engelske overgangsvinduet stengte, og Premier League-lagene kan ikke lenger hente forsterkninger fra klubber. Men det betyr ikke at det fortsatt kan skje overganger av stor betydning, og da særlig spillere som forsvinner bort til andre ligaer og land.

I Arsenal kan man dog puste ut, eller i alle fall dem som gikk med litt angst for at klubben kunne miste angrepsstjernene Pierre-Emerick Aubameyang (30) eller Alexandre Lacazette (28).

Samtidig har det også versert rykter om at begge allerede har signert på nye avtaler med Arsenal. Nå skriver The Sun begge de to Gunners-spissene snakker med klubben om å inngå lengre avtaler.

HÅNDTRYKK: Pierre-Emerick Aubameyang (til høyre og spisskollega Alexandre Lacazette har muligens tatt både hverandre og øvrige Arsenal-representanter i hånda på at de skal fortsette lenge i klubben. Foto: Geoff Burke (Reuters / NTB scanpix)

Evening Standard rapporterer at Arsenal er villig til å høre på bud fra europeiske klubber angående duoen Shkodran Mustafi (27) og Mohamed Elneny (27). Det skal ha vært noe interesse for de to spillerne fra Frankrike og Tyskland, men foreløpig uten at formelle bud har tikket inn på Emirates.

En som ikke har skrevet under på en ny kontrakt er Manchester United-keeper David de Gea (28), skal vi tro The Sun. Spanjolen ble angivelig muntlig enig med klubben om en seks år lang avtale i juli, men signaturen mangler altså fortsatt.

Den tidligere Arsenal-stjernen Alexis Sánchez (30) har langt ifra vært noen suksess i Manchester United. Daily Telegraph skriver chileneren kan havne i Serie A kommende sesong, og at Roma og Manchester United har begynt samtaler om et sesonglangt utlån. Trolig må de røde djevlene fortsatt betale en god del av Sánchez' ukelønn på nærmere 3,8 millioner kroner.

Marcos Rojo (29) skal ha vært villig til å bli lånt ut fra Manchester United til Everton, men Liverpool Echo skriver at United kun var ute etter å selge forsvarsspilleren nå i sommer.

Ifølge italienske medier snakker Roma både med Liverpools Dejan Lovren (30) og Juventus-midtstopperen Daniele Rugani (25) om mulige overganger. Gazzetta dello Sport tror romerne kan får Lovren på lån et år for rundt 20 millioner kroner, og deretter kjøpe ham fri for et beløp på mellom 180 og 200 millioner kroner.

Sportitalia rapporterer at Rugani, som denne sommeren ble koblet til både Arsenal og Wolverhampton, også kan bli Roma-spiller på en utlånsavtale med kjøpsopsjon.

Ifølge Goal kommer Chelsea til å ha 200 millioner pund å handle for når overgangsnekten de er idømt er ferdig. Beløpet tilsvarer 2,16 milliarder kroner.

Luka Milivojevic (28) har ifølge Talksport signert på en ny fireårsavtale med Crystal Palace. Kapteinen er dermed bundet til klubben fram til juni 2023.

Palace-ving Wilfried Zaha (26) må også belage seg på å bli værende i Sør-London, selv om han ville bort derfra i sommer. Ivorianeren må vente minst til januar. Klubbformann Steve Parrish er nemlig klar på at han ikke kommer til å godkjenne et salg til en klubb ute i Europa. Dette opplyser Daily Express.

Litt bedre stemning hos Crystal Palace-lagkompisen Patrick van Aanholt (28). På overgangsvinduet siste dag forsøkte nemlig den nederlandske venstrebacken, ifølge seg selv på Instagram, å hente Sergio Ramos (33) fra Real Madrid. Sistnevnte skal ha svart at han elsker Londons søndre deler, men at han ikke kan forlate sitt elskede Madrid.