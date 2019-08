Lørdagens Premier League-rykter

Daniel Sturridge er stadig klubbløs, men nå kan han ende opp i Ligue 1.

Sturridge har vært uten klubb etter at kontrakten med Liverpool gikk ut tidligere i sommer, men nå skriver den franske storavisen L'Equipe at Monaco skal være interessert i 29-åringen.

Daily Mail skriver at Jadon Sancho er klar for å forlate Borussia Dortmund neste sommer. Avisen skriver videre at den tyske storavisen allerede nå er på utkikk etter en erstatter for den engelske 19-åringen som imponert stort forrige sesong.

Xherdan Shaqiri sliter med å få spilletid i Liverpool, og nå skal sveitseren ha luftet sin frustrasjon, ifølge Langenthaler Tagblatt.

Christian Eriksen var koblet bort fra Tottenham i sommerens overgangsvindu, men tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher mener det ville vært mye verre for Mauricio Pochettino å miste Harry Kane. Det skriver Daily Telegraph.

Real Madrid-sjef Zinedine Zidane sier ifølge Corriere dello Sport at han er glad for å ha James Rodriguez i stallen. Colombianeren har vært koblet bort fra Madrid-klubben i sommer, men ser ut til å bli i klubben.

Den italienske storavisen Gazzetta dello Sport skriver at Milan vil vurdere å hente Tottenhams Serge Aurier om Andrea Conti forlater klubben i løpet av overgangsvinduet.

Paul Pogba ønsker fortsatt å forlate Manchester United, om man skal tro hans bror Mathias. Det skriver Daily Mail lørdag.

Romas Edin Dzeko har blitt koblet til Inter denne sommeren, men nå har den 33 år gamle bosniske spissen signerte en ny kontrakt med hovedstadsklubben fra Italia.

Brasils landslagssjef Tite sier ifølge Marca at Neymar nå venter på at Paris Saint-Germain skal ta en avgjørelse rundt fremtiden hans.