Lørdagens Premier League-rykter

Tottenham kan selge sin danske stjerne om de får et godt nok bud, og Liverpool-stjerne skal få gigantlønn.

Tottenham skal være villige til å selge Christian Eriksen om de får et bud på minimum 50 millioner pund, det skriver Daily Mail.

Ifølge 90min.com skal Liverpools stjernestopper, Virgil van Dijk, være i ferd med å signere en ny kontrakt med klubben. Den nye kontrakten skal gi nederlenderen 250 000 pund i uken.

Alexis Sanchez har ikke vært noen suksess i Manchester United. Klubben skal være optimistiske med tanke på å få solgt chileneren før det europeiske overgangsvinduet stenger, det skriver The Mirror.

Arsenal-spiller Nacho Monreal kan være på vei tilbake til Spania. Real Sociedad skal være interesserte i spanjolen, det melder Mundo Deportivo.

Også lagkompis Shkodran Mustafi skal være på vei vekk fra London-klubben. Spillerens agent og far bekrefter ovenfor The Mirror at han jobber med en overgang bort fra Arsenal.

Ifølge Football London skal Tottenham ligge godt an til å kunne signere Paulo Dybala i januar, om argentineren blir værende i Juventus denne sommeren.

I Croydon skal Crystal Palace forhandle med sin belgiske spiss, Christian Benteke, om en ny kontrakt, det melder Evening Standard.

Til slutt tar vi med en uttalelse fra Burnley-manager Sean Dyche, om klubbens stjerneskudd, Dwight McNeil. Dyche sier til Sky Sports at 19-åringen vil vokse seg for stor for klubben og bli solgt.