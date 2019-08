Lørdagens Premier League-rykter

Christian Eriksen skal stå på ønskelisten til PSG. Dansken pekes ut som en potensiell Neymar-erstatter, ifølge fransk avis.

Overgangsvinduet nærmer seg slutten for denne gang. De engelske lagene kan snart puste ut, men enda er det noen dager igjen der klubber på kontinentet kan kjøpe spillere.

Ifølge spanske Sport skal Zinedine Zidane være rasende på Real Madrid og hierarkiet i klubben, etter at det ser ut til at de mislykkes med å kjøpe Paul Pogba fra Manchester United.

The Mirror melder at Arsenal-manager Unai Emery skal være åpen for at Mesut Özil kan vende tilbake til troppen og bli en spiller å regne med i Arsenal denne sesongen. Tyskeren har ikke spilt et eneste minutt for Arsenal hittil i Premier League.

PSG skal ha sett seg ut Tottenham-stjernen Christian Eriksen som en eventuell erstatter om Neymar skulle forsvinne fra Paris. Også Paulo Dybala skal stå på ønskelisten til den franske hovedstadsklubben, det melder Le Parisien.

Apropos Neymar, brasilianeren skal ha gjort det klart at han er villig til gi alt for PSG om ikke en overgang til Barcelona eller Real Madrid materialiserer seg på tampen av vinduet, det melder The Independent.

Arsenal ser ut til å kvitte seg med Mohamed Elneny. Ifølge Daily Mail skal egypteren være på vei til Besiktas på et utlån.

Fernando Llorente forlot Tottenham etter forrige sesong, nå skal spanjolen være klar for italienske Napoli, ifølge Sky Sports.

Bruno Fernandes var på manges lepper denne sommeren. Både Tottenham og Manchester United ble rapportert å være svært interessert i portugiseren, men en overgang ble ikke noe av. Nå skriver Daily Mail at en overgang vekk fra Sporting er i ferd med å skje allikevel. Klubben som skal ha fått kloa i Fernandes, skal være Real Madrid.

Ole Gunnar Solskjær fortsetter å rydde i stallen. Neste mann ut dørene skal være Matteo Darmian. Sky Sports melder at Parma er klubben som har fått et bud på 1,4 millioner pund akseptert på backen.