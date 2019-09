Lørdagens Premier League-rykter

Tottenham-duo skal stå på ønskelisten til italienske storklubber.

Overgangsvinduet er stengt over hele Europa og ligaspillet er endelig i gang i alle land. Allikevel stopper ikke ryktebørsen av den grunn.

Toby Alderweireld skal være ønsket av både Juventus og Inter Milan. Juventus skal også ha sett seg ut Christian Eriksen som en mulig forsterkning ved neste mulighet til å signere spillere, det melder Daily Mail.

Manchester City skal være enige med den serbiske klubben FK Cukaricki om en overgang for 19 år gamle Slobodan Tedic. Montenegrineren skal slutte seg til de lyseblå fra Manchester i januar, det skriver Manchester Evening News.

Samme klubb har også signert en profesjonell kontrakt med 17 år gamle D'Margio Wright-Phillips, sønn av Shaun Wright-Phillips og barnebarn av Ian Wright. Det er Manchester Evening News som melder om kontrakten.

Arsenal sendte Henrikh Mkhitaryan på lån til Roma på et sesonglangt lån denne sommeren. Armeneren sier at han er usikker på om han ønsker å returnere til London-klubben etter utlånet, det skriver The Sun.

Ifølge Daily Mail skal Bobby Duncan ha avslått et tilbud fra Manchester United før han valgte å signere for Fiorentina. 18-åringen forlot Liverpool i sommer etter en disputt med Merseyside-klubben.

Leeds var nære et opprykk til Premier League forrige sesong og virker å ville kjempe om opprykk også denne sesongen. Ifølge Birmingham Mail skal Kalvin Phillips være svært nære å signere en ny kontrakt med klubben.

Pep Guardiola skal ha avslått muligheten å hente Coutinho til Mancheseter City før brasilianeren signerte på en låneavtale med Bayern Munchen, det skriver Marca.

Ifølge avisen Ole skal Marcos Rojo være klar for å flytte på seg i januar. Argentineren var lenge linket til Everton i sommer, men en overgang ble aldri noe av.

Chris Smalling har også tatt turen til Italia og Roma denne sommeren. Også den Manchester United-utlånte forsvareren stiller seg tvilsom til at han vil returnere til England og Manchester United etter utlånet, det skriver The Mirror.

Vi avslutter dagens ryktespalte med nyheter om to av de største stjernene i fotballverden.

Ifølge L'Equipe og Marca skal Lionel Messi ha fått tillatelse til å forhandle med klubber fra og med 1.januar. Det vil eventuelt medføre at argentineren kan forlate Barcelona gratis neste sommer, som følge av en klausul han har i kontrakten sin.

Kylian Mbappe skal være på toppen av ønskelisten til Real Madrid neste sommer, det melder spanske Sport.