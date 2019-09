Lørdagens Premier League-rykter

Agentprofil kaster seg inn i kampen om å representere et av Premier Leagues heteste salgsobjekter.

Crystal Palace-stjernen Wilfried Zaha (26) fikk ikke overgangen til en større klubb i sommer, selv om han var klar på at han han ønsket seg det. Han ble satt i forbindelse med Arsenal i ukevis, uten at londonrivalen noen gang virket veldig interessert i å bla opp prisen Palace krevde.

Nå kaster den profilerte spilleragenten Mino Raiola seg inn og tilbyr sine tjenester til kantspilleren, skal vi tro Daily Mail. Zaha har nylig gjort det kjent at han vil oppheve samarbeidet med Unique Sports Management, en agentselskap som representerer andre Premier League-profiler som Ryan Sessegnon, Aaron Wan-Bissaka og Callum Wilson.

Ifølge Daily Mirror er både Manchester City og Manchester United interessert i Benficas defensive midtbanespiller Florentino (20).

West Ham la faktisk mer penger på bordet enn den tyske giganten Bayern München, noe som ifølge Daily Mail var avgjørende for at londonklubben sikret seg spissen Sébastien Haller (25) fra Eintracht Frankfurt i sommer.

Hammers inngikk en avtale som er verdt nærmere 500 millioner kroner, og satte dermed klubbrekord da de sikret seg franskmannen.

Tottenhams Jan Vertonghen (32) ønsker seg ny kontrakt med de liljehvite fra Nord-London, mener Football Insider å vite. Den nåværende avtalen løper ut etter denne sesongen.

Spurs har dessuten tilbudt midtbanestjernen Christian Eriksen (27) ny kontrakt, hevder Daily Mail. Den skal angivelig gi dansken 230.000 pund i ukelønn, noe som tilsvarer over 2,5 millioner kroner for sju arbeidsdager.

FORLENGER HAN?: Det er mye usikkerhet rundt fremtiden til Christian Eriksen. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

Calciomercato rapporterer samtidig at den unge angrepstalentet Troy Parrot (17) hos Tottenham tiltrekker seg interesse fra gigantene Juventus, Real Madrid og Bayern München. Den irske U21-landslagsspilleren satte inn to scoringer for Spurs' U23-mannskap i seieren over Manchester City U23 for omtrent en måned siden.

Fra samnme kilde hevdes det at Southampton er på jakt etter den 18 år gamle midtbanespilleren Yari Verschaeren hos Anderlecht.

Southampton-manager Ralph Hassenhüttl håper klubben danske midtbanemann Pierre-Emile Højbjerg (24) forlenger avtalen som løper ut sommeren 2021. Det rapporterer Daily Echo.

Liverpool-manager Jürgen Klopp framstår ikke som han er veldig skuffet over at talentet Bobby Duncan (18) forsvant til Fiorentina. På fredagens pressekonferanse før ligarunden påpekte tyskeren at Duncan var ønsket med videre. Men 18-åringen og lagledelsen hadde en helt ulik oppfatning av hvor kjapt han kunne bli en del av Liverpools førstelag.

Newcastle-manager Steve Bruce avslører at han prøvde å hente Liverpools stoppergigant Virgil van Dijk (28) da han var manager for Hull. Det skriver The Guardian.

Javi Gracia fikk nylig fyken fra managerjobben i Watford, som den første i Premier League denne sesongen. Ifølge Sky Sports var begrunnelsen for sparkingen at Gracia ikke klarte å tette forsvaret hos The Hornets, og at han i tillegg var skeptisk til å bruke flere av spillerne klubben hentet i sommer.

Football Insider påstår at Leeds-kaptein Liam Cooper (28) har fått et nytt kontraktsforslag fra klubben. Dette skal ha kommet på banen fordi flere Premier League-klubber angivelig har forhørt seg om midtstopperen som også representerer Skottlands landslag.