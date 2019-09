Lørdagens Premier League-rykter

En av Liverpools helter fra CL-finalen i 2005 kan være aktuell for Real Madrid i fremtiden.

Real-Madrid-president Florentino Perez vurderer tidligere Liverpool-spiller Xabi Alonso som en potensiell erstatter for Zinedine Zidane i managerseurtolen, ifølge Mundo Deportivo.

Samtidig skriver Marca at også José Mourinho og Massimiliano Allegri skal være potensielle erstattere om Zidane skulle få fyken.

The Telegraph skriver at Wolverhampton har kommet langt i samtalene med Joao Moutinho om en ny kontrakt på Molineux.

Lokalavisen Manchester Evening News skriver at Ole Gunnar Solskjærs klubb har åpnet samtaler med unggutten Angel Gomes rundt en ny avtale på Old Trafford.

Newcastle skal være ute etter forsterkninger, og Newcastle Chronicle skriver nå at klubben er interessert i den 25 år gamle paraguayanske spissen Josef Martinez, som spiller i Atlanta United.

Mirror viser til RMC Sport, som skriver at den belgiske høyrebacken Thomas Meunier skal være frustrert over mangel på spilletid i Paris Saint-Germain. 28-åringen var koblet til både Arsenal og Manchester United tidligere i sommer.

Everton-manager Marco Silva utforsker mulighetene for å signere en midtstopper i januarvinduet, skriver Liverpool Echo.

ESPN hevder at tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger vil ta en teknisk rolle i FIFA de kommende ukene, men at franskmannen fortsatt skal ha et ønske om å gjøre comeback som manager.

Tidligere Real Madrid-manager Santiago Solari er i god posisjon til å bli første manager i MLS-laget Inter Miami, som eies av David Beckham. Det skriver BeINSports.

Manchester City-manager Pep Guardiola forventer at hans assistent Mikel Arteta vil overta etter ham når han en gang forlater de lyseblå fra Manchester. Det skriver Evening Standard.