Lørdagens Premier League-rykter

Fremtiden til Christian Eriksen er stadig uavklart.

Manchester United skal stadig være svært interessert i å hente Tottenhams danske drenge, Christian Eriksen. Midtbanespilleren, som har rukket å fylle 27 år, skal selv i utgangspunktet ha ønsket seg en overgang til Spania og Real Madrid, men den overgangen materialiserte seg aldri.

Nå kan London-klubben risikere å miste spilleren gratis etter denne sesongen, og må dermed bestemme seg for hva de ønsker å gjøre med Eriksen, skriver Goal.

I Manchester kan Eriksen bli lagkamerat med Paul Pogba, som er i kontraktsforhandlinger med United, skriver Tuttosport. 26-åringen skal ønske seg en avtale som gir han småpene 600.000 pund i uka - altså akkurat nok til både brød og pålegg.

Bayern München fikk ikke tak i Leroy Sane denne sommeren, men har store planer om å gi det et nytt forsøk i januar, mener Uli Hoeness i en podkast. Den utgående klubbpresidenten bekrefter at skaden spilleren pådro seg ble avgjørende for at klubben trakk seg i sommer.

Skal vi tro Daily Record, så er både Southampton og Manchester City interessert i Hearts 17 år gamle forsvarsspiller Aaron Hickey.

Manchester City skal også være interessert i Leicesters Caglar Soyuncu, som ble hentet som Harry Maguires erstatter i sommer. Det er tyrkisk media som formidler denne påstanden.

Avslutningsvis, på denne forholdsvis tamme ryktemorgenen, nevner vi at i Birmingham skal Aston Villa ha blitt tilbudt syv millioner pund for Jonathan Kodjia, fra Qatarske Al-Gharafa, skriver Football Insider.