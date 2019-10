Lørdagens Premier League-rykter

Martin Ødegaards navn kobles med flere av de største lagene i Premier League.

Martin Ødegaard ble nylig kåret til månedens spiller i LaLiga, og ifølge El Desmarque så følger de engelske storkanonene tett med på hva som skjer med nordmannen. De skriver at Manchester City ønsker ham som erstatter for David Silva, mens også Manchester United og Arsenal følger Ødegaard. Han er som kjent utlånt til Real Sociedad fra Real Madrid.

Manchester Evening News, på sin side, rapporterer at Pep Guardiola og Manchester City ikke ønsker å signere Martin Ødegaard, og heller anser unggutten Phil Foden som Silvas erstatter.

The Sun skriver at Manchester United er på spissjakt, og har sendt speidere til Russland for å titte på angriperen Aleksandr Sobolev, som til daglig spiller for Krylia Sovetov. Han står med 8 mål på 11 kamper så langt denne sesongen i Russland.

CalcioMercato har tidligere skrevet at Liverpool er meget interesserte i å signere David Neres fra Ajax. Nå hevder samme kilde at også Tottenham har kastet seg inn i kampen om angrepsspilleren.

En annen Ajax-spiller som var koblet til flere storklubber sist sommer var Hakim Ziyech. Nå skriver De Telegaaf at marokkanerens tidligere utkjøpsklausul på 30 millioner euro ikke lenger er aktuell etter at han signerte ny kontrakt med klubben. Det gjør det mer vrient for klubber som Manchester City, Manchester United, Real Madrid og Arsenal, som alle skal være interesserte, ifølge spanske AS.

Loris Karius har fortalt The Guardian at han håper å kunne spille for Liverpool igjen når hans låneopphold med tyrkiske Besiktas er over. Tyskeren, som har vært på lån i Tyrkia de siste to årene, har kontrakt på Anfield frem til sommeren 2021.

Chelsea jobber på spreng med å sikre nye kontrakter for Tammy Abraham og Fikayo Tomori, skriver London Evening Standard. Begge har nylig blitt kalt opp på det engelske landslaget av Gareth Southgate.

En annen som visstnok er ønsket videre på Stamford Bridge er Willian. The Express skriver at Chelsea ønsker å forlenge kontrakten til 31-åringen, som den siste tiden har blitt koblet til Juventus og Barcelona.

Daily Express skriver at Aston Villa er på spissjakt, og kan være i ferd med å gjøre et fremstøt på colombianske Alfredo Morelos. Han spiller til daglig for Steven Gerrard i den skotske storklubben Rangers.

West Ham skal være på spillerjakt i Sør-Amerika, og ifølge SportWitness, som igjen siterer de bolivianske avisene Eju! og Diez, så ønsker Manuel Pellegrini å sikre seg midtbanespilleren Daniel Camacho. Han spiller til daglig for den bolivianske storklubben The Strongest.