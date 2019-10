Lørdagens Premier League-rykter

Napoli-stjerner interesser Premier League-rivalene.

Kalidou Koulibaly ble koblet til Manchester United ved flere anledninger den siste sommeren. Ifølge The Mirror skal uansett den senegalesiske midtstopperen ikke være spesielt interessert i ryktene, og har fullt fokus på sin sesong i Napoli.

En annen Napoli-spiller som interesserer storkanonene er Fabián Ruíz. Den spanske avisen Mundo Deportivo skriver at Manchester City er interessert i midtbanejuvelen, men at det er først og fremst Real Madrid og Barcelona som kniver om signaturen til den tidligere Real Betis-stjernen.

Manchester City skal også være villige til å ta opp kampen med Manchester United om den portugisiske midtstopperen Ruben Dias. Manchester Evening News skriver at City må forsterke sentralt i forsvaret etter skaden på Aymeric Laporte, samt Vincent Kompany overgang til Anderlecht.

En midtstopper som ser ut til å være på vei vekk fra Manchester City er Nicolás Otamendi. Ifølge det argentinske radioprogrammet Closs Continental skal han ikke være i mot ideen om å returnere til River Plate i hjemlandet når kontrakten med City går ut sommeren 2020.

Tyske Kai Havertz har vært en åpenbaring for Bayer Leverkusen det siste året, og har blant annet blitt koblet til Arsenal. Til tyske Sport1 forteller supertalentet at han vil forhøre seg med landslagstrener Joachim Löw før han vurderer en potensiell overgang.

Arsenal skal også være meget interesserte i å sikre seg den sør-koreanske angriperen Hwang Hee-chan, skal vi tro The Mirror. De skriver at laget fra London ble meget imponert av hva angriperen gjorde på Anfield da Red Bull Salzburg tapte 3-4 mot Liverpool, og skal nå ha sendt speidere for å følge hans utvikling tettere.

En som kan være på vei vekk fra Arsenal (og denne gangen permanent) er Mohamed Elneny. Den egyptiske siden KingFut siterer CalcioMercato på at AC Milan har vist interesse for den egyptiske landslagsspilleren som for tiden er utlånt til Besiktas.

Victor Wanyama skal være aktuell for en retur til Celtic, skriver The Times. Den kenyanske midtbanespilleren skal være en av flere spiller som er aktuell for en overgang fra Tottenham, skriver avisen.

Også Eric Dier, Danny Rose og Serge Aurier skal være aktuelle for overganger fra Tottenham, skriver The Times. Christian Eriksen er enda en som nevnes på vei vekk fra London, og flere spanske medier har hevdet at dansken er ønsket av Real Madrid.

TeamTalk skriver at AC Milan er interesserte i å signere Eric Dier og Serge Aurier fra Tottenham, og at de skal være villige til å sende den ivorianske midtbanekrigeren Franck Kessié andre veien.