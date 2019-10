Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United fisker etter storfangst i både hjemlig liga, Ligue 1 og Serie A.

Leicester endte opp med å selge Harry Maguire (26) for bortimot 890 millioner kroner like før Premier League-oppstarten, men har likevel greid seg bra i ligaen så langt. Med de gode resultatene kommer de nærmest obligatoriske spekulasjonene om nye salg til mer pengesterke konkurrenter.

At den tidligere Manchester City-innbytteren Kelechi Iheanacho (23) har fått stort sett den samme rollen i Leicester, og derfor kobles til tyrkiske Besiktas, er kanskje ikke å regne som et eventuelt storsalg. Men Calciomercato mener i alle fall at den nigerianske spissen står på blokka til Istanbul-giganten, som for øvrig har hatt folk som Arild Stavrum, John Carew og Thomas Myhre i stallen tidligere.

Mer forutsigbart er det derimot at storklubber ligger langflate etter en av Leicester-manager Brendan Rodgers' virkelige nøkkelspillere. Englands offensive midtbanespiller James Maddison (22) passer inn i profilen til de fleste klubber som ønsker å bygge et nytt lag, fortrinnsvis med såkalte hjemlige spillere.

ESPN mener å vite at Manchester United er ute etter å sikre seg både Maddison og Lyon-angriper Moussa Dembélé (23).

Den tidligere Manchester United-stjernen Zlatan Ibrahimovic (38), som også har en suksessfylt fortid i Inter, Juventus, Paris Saint-Germain og Ajax, antyder at han kan komme til å legge opp etter søndagens sluttspillkamp med LA Galaxy mot Minnesota United. Uttalelsen kommer i et intervju med LA Sports Access.

Ifølge Sky Sports vurderer Manchester United å hente den tidligere Liverpool-profilen Emre Can (25) fra Juventus i januar. Den tyske midtbanespilleren kom til Juve i 2018, men har havnet litt bak i køen hva spilletid angår etter at Maurizio Sarri overtok trenervervet i klubben.

Samtidig sier Napoli-president Aurelio de Laurentiis at klubben kan bli nødt til å selge Senegals midstopperstjerne Kalidou Koulibaly (28), rapporterer Talksport. Koulibaly har lenge stått på blokka med ønskede navn hos Manchester United.

Tyrkiske Sporx hevder at Manchester United la inn et bud på Juventus' unge midtstopper Merih Demiral (21) før de isteden kjøpte inn Harry Maguire for en rekordsum i sommer. Det må i så fall ha skjedd bare noen uker etter at Juventus kjøpte fri Demiral fra Serie A-konkurrent Sassuolo 5. juli.

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger mener Liverpool-angriper Sadio Mané (27) fortjener Ballon d'Or, prisen som utgis årlig til den beste spilleren i verden. Det var et av temanene Wenger svarte på i forbindelse med et nettmøte BeIN Sports arrangerte på Twitter nylig.

Senegalesiske Mané er dog ventet å komme til kort i konkurransen, der Liverpool-lagkompis Virgil van Dijk og Barcelonas mangeårige superstjerne Lionel Messi er favorittene.

Både Liverpool og Chelsea skal være interessert i Bournemouths midtbanespiller for Lewis Cook (22). Det skriver Daily Mail. Cook fikk landslagsdebuten for England i fjor vår. Da han spilte 20 minutter som innbytter for Jesse Lingard i en vennskapskamp mot Italia.

I Merseysides blåhvite del ønsker ungdomsspilleren Lewis Gibson (19) seg vekk fra Everton, og tilbake til moderklubben Newcastle. Det melder i alle fall Football Insider. Gibson ankom Goodison Park fra Newcastle sommeren 2017. Den venstrebeinte midtstopperens kontrakt med Everton løper ut etter sesongslutt.

Gratisavisa Metro tar seg ofte noen friheter når de omtaler de siste ryktene i fotballverdenen, men mener uansett at Manchester City nå vil tilby Raheem Sterling (24) er ny og enda bedre avtale på Etihad Stadium. Det er mindre enn et år siden partene forlenget avtalen til sommeren 2023.

Express and Star kan informere om at Wolverhampton har tatt opp et lån på 50 millioner pund, eller drøye 590 millioner norske kroner. Lånet hevdes å skulle dekke framtidige utgifter til klubbdrift.

Det er ventet at Wolves kommer til å betale tilbake beløpet i løpet av relativt kort tid. Ettersom pegnene fra Premier Leagues gigantiske TV-avtale betales ut i avdrag gjennom sesongen, er Wolves et av lagene som har tatt opp et kortsiktig lån for å dekke løpende utgifter. Ifølge Express and Star har Everton, West Ham og Watford gjort noe lignende i løpet av sommermånedene.