Lørdagens Premier League-rykter

Nye rapporter hevder at Real Madrid er villige til å legge en enorm pengesum i tillegg til Gareth Bale på forhandlingsbordet for å sikre seg Paul Pogba.

Real Madrid-president Florentino Perez skal ha en plan om å hente Kylian Mbappé til sommeren. Hvert fall om vi skal tro den spanske storavisen AS. Avisen skriver at Real Madrid-presidenten planlegger å gjøre alt som står i hans makt for å sikre seg Mbappé når sommerens overgangsvindu åpner.

Samtidig skriver spanske El Desmarque at Real Madrid er villig til å tilby Gareth Bale + 90 millioner pund i en byttehandel for å sikre seg Paul Pogba. Den spanske storklubben skal imidlertid ha et ønske om at den franske midtbanestjernen forbedrer sin fysiske form på banen.

Goal.com skriver at Bayern München vurderer å gjøre et fremstøt på Athletic Club-spilleren Unai Nunez allerede i januar. Nettstedet skriver at Bayern har hatt samtaler med forsvarsspilleren som også er blitt koblet til Arsenal og Everton.

Mesut Özil virker å være helt ute i kulden hos Unai Emery, og nå skriver Daily Mail at flere av tyskerens rådgivere nå forsøker å overtale ham til å gå til USA og MLS. Midtbanespilleren har imidlertid nylig uttalt til The Athletic at han akter å bli i Arsenal frem til kontrakten hans utløper.

Manchester City-manager Pep Guardiola sier de fortsatt kan komme til å benytte seg av tilbakekjøpsklausulen og hente tilbake Douglas Luiz (21) som signerte for Aston Villa i sommer. Det skriver Manchester Evening News.

Samme avis skriver at Guardiola skal være bekymret for at bredden i City-troppen ikke er god nok med et svært tettpakket kampprogram i vente.

Så til Italia, for Express skriver at Manchester United nå er i samtaler med Roma om å gjøre låneavtalen for Chris Smalling permanent.

Daily Mail skriver at Wolverhampton er interessert i å lande en ny avtale med Willy Boly. 28-åringens nåværende kontrakt utløper om under to år.

Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso og Ryan Sessegnon har fortsatt slått ut i full blomst i Tottenham, og The Telegraph skriver nå at Mauricio Pochettino sier at trioen trenger minst 18 måneder for å tilpasse seg og i så måte spille sin beste fotball.