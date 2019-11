Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United jakter gammel kjenning, og Unai Emery føler på presset i Arsenal.

Vi starter i Manchester, hvor Ole Gunnar Solskjær har gjort det klart og tydelig at det er en angriper som er prioriteten når overgangsvinduet igjen åpner 1. januar. Daily Express hevder å vite at det er Zlatan Ibrahimovic som (igjen) skal være ønsket på Old Trafford.

38-åringen har kanskje en god sesong igjen på høyeste nivå, men i klubben er det allerede et stortalent ved navn Tahith Chong, som nå kan være på vei bort fra klubben. 19-åringen er på utgående kontrakt, og skal via sine representanter ha advart klubben om at han akter å flytte på seg hvis ikke klubben tilbyr gode betingelser før neste sommer, skriver lokalavisen Manchester Evening News.

For å runde av i Manchester, så nevner vi også at Roma later til å mene alvor med å signere Chris Smalling på permanent basis. The Guardian skriver at Serie A-klubben står klar med et bud på 12,9 millioner pund.

I London finner vi en svært presset Unai Emery, som Metro mener å vite er i ferd med å miste Arsenal-garderoben. Flere spillere hevdes å være svært usikre på trenerstilen til Emery, og de skal til og med åpenlyst gjøre narr av han, skriver avisen.

Lystigere nyheter fra Sky Sports: Roy Hodgson er i forhandlinger med Crystal Palace om en ny kontrakt. Den evigunge 72-åringen har imponert med laget fra Sør-London denne sesongen.

Wolverhampton følger nøye med på utviklingen til Lilles Gabriel Magalhaes, skriver Daily Mail. Han ville i så fall gått inn som erstatter for Willy Boly, som er ute med skade.

Daily Express mener også å vite at James Milner ønsker å bli enige med Liverpool om en kontraktforlengelse før sesongen er omme.

Vi avslutter med noe som kanskje ikke er relevant for Premier League, men som fort kan bli det. Express skriver at Gareth Bale har gjort det klart for ledelsen i Real Madrid at han ønsker en overgang bort fra klubben i januar. Kina nevnes som den mest aktuelle destinasjonen i skrivende stund.