Lørdagens Premier League-rykter

Nye rykter rundt Christian Eriksens fremtid før januarvinduet åpner.

En ny helg med Premier League-fotball er over oss, det betyr også en ny helg med Premier League-rykter.

Vi starter i London. Der sitter fremdeles danske Christian Eriksen som Tottenham-spiller etter en turbulent sommer hvor han ønsket seg vekk fra klubben.

Ifølge El Desmarque skal Manchester United planlegge et bud på 42 millioner pund for dansken når overgangsvinduet åpner i januar.

Silly Season-podcast: Klør seg i hodet av overgangsrykte: –⁠ Blir ikke helt klok på det United driver med

El Desmarque melder også at Real Madrid vurderer å tilby James Rodriguez i bytte mot Paul Pogba. Det gjenstår vel å se om det er en avtale Ole Gunnar Solskjær ønsker å gå med på.

Italienske Gazzetta dello Sport melder at Inter har sett seg ut Olivier Giroud. Franskmannen har ikke fått mye spilletid i Chelsea denne sesongen.

Quinzy Promes ankom Ajax før denne sesongen. Nå sier den 27 år gamle nederlenderen at han er åpen for en overgang til England. Arsenal og Liverpool skal være interesserte, ifølge Daily Mail.

Liverpool-sjef Jürgen Klopp har uttalt at det ikke er noen mulighet for at klubben kan signere Kylian Mbappé fra PSG, det skriver The Guardian og flere andre engelske medier.

Real Madrid sitt supertalent Rodrygo skal ha avslått en overgang til Liverpool før han skrev under for den spanske storklubben, det skriver ESPN.

Everton skal tidligere ha vært interessert i Marcos Rojo. Nå skal Ole Gunnar Solskjær ha uttalt at argentineren skal blir værende i Manchester United ut sesongen, det skriver Manchester Evening News.

Ifølge Goal.com skal Newcastle-sjef Steve Bruce vurdere Granit Xhaka som en mulig ny signering. Arsenal-spilleren har mistet kapteinsbindet i London-klubben etter dårlig stemning de siste ukene.