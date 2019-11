Lørdagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal stå klare til å legge megasummer på bordet for å sikre to av verdens mest ettertraktede unggutter.

The Mirror skriver at Manchester United vurderer å gjøre et fremstøt på både Erling Braut Haaland og Jadon Sancho så fort overgangsvinduet åpner i januar. Den engelske avisen skriver at United ser for seg Red Bull Salzburg-angriperen og Borussia Dortmund-stjernen i laget til sommeren, men at de kan fremskynde planene til januar. Avisen hevder at de to supertalentene kan til sammen koste 200 millioner pund.

Videre skriver The Mirror at Manchester United ikke er fremmed for ideen om å kjøpe Erling Braut Haaland i januar, for så å leie ham tilbake til Red Bull Salzburg for resten av sesongen. Nordmannen kobles også til Liverpool, Bayern München og Juventus.

En annen nordmann som kan være på vei til Premier League er Sander Berge. Genk-direktør Dimitri de Condé har bekreftet til den italienske Radio Punto Nuovo, som siteres av Goal, at både Napoli og Liverpool er interesserte i den høyreiste nordmannen.

Les mer: Erstatter Sørloth glitret da Haaland meldte forfall før kampstart

Daily Mail skriver at Bayern München fortsatt ønsker å signere Leroy Sané fra Manchester City, og dersom tyskerne skulle få sitt ønske oppfylt så kommer Pep Guardiola til å sikte seg inn på Real Sociedad-stjernen Mikel Oyarzabal.

Manchester City skal være interesserte i å være aktive på overgangsvinduet, skal vi tro The Mirror. De skriver at de himmelblå ønsker å forsterke forsvaret sitt, og vurderer både Jonny Evans og Caglar Söyüncü fra Leicester.

Den italienske nettsiden Calciomercato skriver at Inter-stjernen Lautaro Martínez har flere av Europas storkanoner etter seg. Barcelona har ofte blitt koblet med spissjuvelen, men nå skal også Real Madrid, Manchester United og Manchester City vist sin interesse, hevder den italienske siden.

Ifølge Daily Mail kan Arsenal være optimistiske rundt å signere Dani Ceballos permanent. De hevder nemlig at spanjolen har gjort det klart at han ikke ønsker å returnere til Real Madrid så lenge Zinedine Zidane er klubbens hovedtrener.

Slik svarte Erling Braut Haaland da Nettavisen spurte ham om overgangsryktene.

Det har blitt rapportert at Manchester United kan være interessert i å hente tilbake Zlatan Ibrahimovic, som er ferdig i Los Angeles Galaxy. Nå hevder Gazzetta dello Sport at italieneren ønsker å avslutte karrieren i Italia, og har tilbud fra AC Milan, Napoli og Bologna.

Napoli skal være klare over at midtbaneterrieren Allan kan være på vei bort, og ifølge Gazzetta dello Sport har de sett seg ut Lucas Torreira fra Arsenal som den perfekte erstatteren.

Italienske TuttoMercatoWeb siterer agenten til Leicester-spiller Rachid Ghezzal, Theofilos Karasavvidis, på at angriperen ønsker å bli permanent i Fiorentina. Han er nemlig lånt ut fra Brendan Rodgers' lag denne sesongen.