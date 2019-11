Lørdagens Premier League-rykter

Mourinho-rykte skaper latter i Manchester United, og en gjenganger fra Wales kobles fortsatt til Ole Gunnar Solskjærs klubb.

Manchester United skal fortsatt være den beste muligheten for Gareth Bale (30) dersom han omsider returnerer til Premier League. Det melder Talksport. Waliseren er ikke en populær mann blant tilhengerne til Real Madrid for tida, og trener Zinedine Zidane har heller ikke lagt skjul på at han mener et klubbskifte for Bale ville vært den beste løsningen.

Den mangeårige Chelsea-stjernen Eden Hazard (28), nå i Real Madrid, avslører overfor L'Equipe at Paris Saint-Germain ved flere anledninger har forsøkt å hente ham. Belgiske Hazard gjorde det imidlertid klart at kun gamleklubben Lille er aktuelt ved en eventuell retur til Ligue 1.

Chelsea-manager Frank Lampard er overfor The Times helt klar på at han aldri kunne gjort som sin tidligere sjef og eksmanager hos blåtrøyene, José Mourinho. Uttalelsen kommer i forbindelse med at portugiseren nylig sa ja til å overta samme jobb hos londonrivalen Tottenham.

Lampard kan dessuten komme til å gi en reprimande til Ross Barkley (25). Midtbanespilleren ble nemlig avbildet dansende på en nattklubb i Dubai, og uten klær på overkroppen, i løpet av landslagspausen, skriver Daily Mail.

Chelsea skal være interessert i å hente CSKA-spissen Fjodor Tsjalov (21), og kommer til kjøpe fri russeren i januar dersom overgangsnekten blir opphevet.

Franske Olivier Giroud (33) kan havne i sin tredje Premier League-klubb fra London dersom Crystal Palace får det som de vil. Ifølge Daily Express vil klubben fra hovedstadens søndre deler gjerne sikre seg Giroud fra Chelsea, men midtspissens lønnskrav kan hindre at en avtale kommer i havn.

Samme avis skriver at José Mourinho kan komme til å hente Leicester-backen Ricardo Pereira (26) som en erstatter for Kieran Trippier på høyresida i Tottenhams forsvar. Sistnevnte forlot Spurs til fordel for Atlético Madrid i sommer.

SPURS-AKTUELL? Leicesters høyreback Ricardo Pereira (til høyre). Foto: Rui Vieira (AP / NTB scanpix)

Daily Telegraph rapporterer at Spurs-midtstopper Toby Alderweireld (30) muligens snur på flisa og blir værende på Tottenham Hotspur Stadium som en følge av Mourinhos inntog i klubben.

En overgang bort fra Tottenham for midtbaneprofilen Christian Eriksen (27) ser derimot fortsatt til å være høyaktuell. Det skriver i alle fall Daily Mail.

Ole Gunnar Solskjær svarte med å le bort spørsmålet da det ble tatt opp hvordan Manchester Uniteds midtbanespiller Nemanja Matic (31) reagerte på en instagrampost fra Bench Warmers nylig. Ifølge Metro responderte serberen med emojier som viste klappende hender og leende fjes i kommentarfeltet under post som koblet ham en til en ny gjenforening med José Mourinho i Spurs.

Xherdan Shaqiri (28) har ifølge Liverpool Echo fått en tilbakemelding fra Liverpool om at han er med i framtidsplanene på Anfield. Sveitsereren har slitt med form og lite spilletid så langt denne sesongen, men kan angivelig vente seg en viktigere rolle for Premier Leagues lederlag de kommende ukene.

Barcelona-stjerne og tidligere Liverpool-spiss Luis Suárez (32) innrømmer overfor ESPN at en mulig overgang til Major League Soccer i Nord-Amerika ville vært en «fin mulighet».

Til slutt tar vi med at Arsenal-legenden Robert Pires har en oppfordring til manager Unai Emery: Pires mener den baskiske sjefen på Emirates Stadium bør hente flere engelske spillere, skriver The Athletic.