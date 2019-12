Lørdagens Premier League-rykter

På ny blusser ryktene om Paul Pogba sin fremtid opp.

Manchester United har klart seg uten Paul Pogba en lang periode denne høsten. Nå kan det hende at Ole Gunnar Solskjær må forberede seg på at det blir en permanent situasjon i fremtiden. Spanske AS melder at Real Madrid føler seg sikre på at de kan forhandle frem en reduksjon i prisen som Manchester United ønsker. 126,4 millioner pund skal være prislappen på Pogba som har 12 måneder igjen av kontrakten på Old Trafford. Franskmannen selv skal ha et sterkt ønske om å reise til Madrid til sommeren, ifølge avisen.

I London har Jose Mourinho startet planleggingen av det kommende overgangsvinduet. Tottenham skal ønske seg Donny van de Beek fra Ajax, men 22-åringen skal selv foretrekke en overgang til Real Madrid, melder FourFourTwo og De Telegraaf.

Ifølge The Sun skal både Manchester City og Chelsea ha vært i kontakt med representanter for Ousmane Dembele. Den 22 år gamle franskmannen skal vurdere en fremtidig overgang til England.

Chelsea har fått sin overgangsnekt opphevet og kan igjen handle i januar. Det har fått London-klubben til å legge store planer. Ifølge Daily Mail skal Frank Lampard ha så mye som 150 millioner pund å bruke fremover. Wilfried Zaha og Ben Chilwell er to navn som skal stå høyt på ønskelisten.

Hos Arsenal går det trått om dagen. Nå skal også Pierre-Emerick Aubameyang, som har 18 måneder igjen av sin kontrakt, ha trukket seg fra videre samtaler om en forlengelse. Gaboneren skal være klar for nye utfordringer allerede til sommeren, melder Mirror.

Liverpool-sjef Jürgen Klopp har bekreftet at klubben vurderer å signere en ny spiss i januar om de velger å låne ut det 19 år gamle stortalentet Rhian Brewster, det skriver Liverpool Echo.

En gammel Premier League-kjenning kan være på vei tilbake. Ifølge Evening Standard skal Crystal Palace ha kontaktet AC Milan med tanke på en mulig overgang for Fabio Borini.

Everton er på jakt etter ny manager etter at Marco Silva fikk fyken. The Times skriver nå at klubben vurderer Carlo Ancelotti og Mauricio Pochettino til jobben.

Et noe søkt rykte, men vi tar det allikevel med. Flamengo-spiss Gabriel Barbosa skjøt Copa Libertadores-tittelen til Rio de Janeiro-klubben nærmest på egenhånd. Nå sier den brasilianske spissen som er på lån fra Inter, at han gjerne vil spille for Liverpool, det skriver Daily Mail.