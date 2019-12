Lørdagens Premier League-rykter

Olivier Giroud skal være ønsket av Premier League-rival.

Det rører seg for alvor på Old Trafford, hvor Ole Gunnar Solskjær på fredag skal ha tatt seg en svipptur innom Salzburg, hvor han skal ha møtt Erling Braut Haaland.

Solskjær skal ha returnert til Manchester kjapt Mozarts fødeby - og mer om den saken kan du lese her.

Det skal også være interesse for den spanske midtbanespilleren Saul Niguez, men det er stadig usikkert om det er en overgang Atlético Madrid i det hele tatt vil vurdere i januar. The Telegraph skriver at en dalende klausul har vekket Uniteds interesse i spilleren. Vi kan også nevne at Chelseas Marcos Alonso skal være ønsket av Atlètico Madrid, hvis vi skal tro Daily Star.

Manchester United skal også være interessert i svenske Dejan Kulusevski, melder The Mirror. Arsenal skal også være med i konkurransen om 19-åringen, som for tiden er på utlån til Parma, fra Atlanta.

Jürgen Klopp og Liverpool snappet opp Takumi Minamino - og skal ifølge The Mirror ha antydet at klubben er interessert i flere av de svært gode spillerne som spiller i RB Salzburg.

I London har Frank Lampard nylig fått beskjed om at Chelsea kan signere spillere i januar, men Chelsea-sjefen har ifølge Express uttalt at klubben kun er ute etter spillere av øverste klasse.

The Independent mener også å vite at Lampard ikke ønsker å snakke med Olivier Giroud, Willian og Pedro sine fremtider i klubben før ved sesongslutt - det til tross for at Crystal Palace skal være interessert i å hente Giroud, skriver Mirror.

José Mourinho har fått en forholdsvis god start i Tottenham, og skal vi tro Football London så har portugiseren uttrykt ønske om å få mer tid med Tottenham-troppen før han kjøper nye spillere.

Sky Sports melder også at Juan Foyth har fått klar beskjed om at han ikke får dra på utlån nå i januar, melder Sky Sports.