Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United skal ha gjort det klart at de ikke ønsker at kontroversiell agent skal ødelegge mulig Haaland-overgang.

Erling Braut Haaland fortsetter å bli koblet til Manchester United, og ifølge London Evening Standard så har United nå gjort det klinkende klart at de ikke ønsker at Mino Raiola, som oppgis å rådgi Haaland i en eventuell, skal ødelegge en mulig overgang. Raiola er nemlig agenten til Paul Pogba, som det ryktes at ønsker å forlate United til fordel for Real Madrid, og det skal herske frykt om at Raiola kan ødelegge overgangen til Red Bull Salzburg sin norske stjerne.

En som kan være på vei vekk fra Manchester er Leroy Sané. Ifølge den tyske storavisen SportBild har tyskeren gjort det klart at han ønsker å forlate Manchester City denne vinteren, og at han ønsker å signere for Bayern München.

Ifølge den meget troverdige Gianluca di Marzio, så skal Atletico Madrid ha kastet seg inn i kampen om Nemanja Matic. Det har tidligere blitt hevdet at Manchester United sin serbiske midtbanemann kan være på vei vekk i januar, og har har tidligere blitt koblet med Inter.

LES MER: Vi følger overgangsvinduet LIVE

José Mourinho skal være interessert i å sikre seg en spiss til Tottenham i januar, og ifølge den tyrkiske avisen Fanatik så har portugiseren siktet seg ut Vedat Muriqi. Landslagsspilleren fra Kosovo har levert ti scoringer og tre målgivende så langt denne sesongen for Fenerbahce.

Tottenham skal også være interesserte i å hente Wolves-stjernen Adama Traoré når overgangsvinduet åpner, men ifølge Daily Mirror så skal trener Nuno Espirito Santo allerede ha gjort det klart at den lynkjappe kantspilleren blir værende.

En som kan være på vei vekk fra Tottenham er Victor Wanyama. The Telegraph skriver at den kenyanske midtbanespilleren er ønsket av Jürgen Klinsmann i Hertha Berlin.

Vicente Guaita har imponert stort etter overgangen fra Getafe til Crystal Palace. Såpass god har spanjolen vært at Manchester City nå skal være interesserte i å hente ham, skriver den spanske avisen AS. De skriver at også West Ham har vist sin interesse for spanjolen.

Goal.com hevder at Bordeaux har kastet seg inn i kampen om Olivier Giroud, som ser ut til å være på vei vekk fra Chelsea. Den franske 33-åringen har tidligere blitt koblet med Inter.

Det meldes fra den franske radiokanalen RMC at Paris Saint-Germain har startet forhandlinger med Juventus om en overgang for Emre Can når overgangsvinduet åpner. Tyskeren har den siste tiden blitt koblet med Manchester United.

Både Burnley og Brighton skal ha siktet seg inn på det italienske marked, der Bologna-spiller Mattias Svanberg har imponert denne sesongen, skriver Gazzetta dello Sport. Det samme har også Riccardo Orsolini, og den italienske avisen skriver at de to Premier League-klubbene jager begge profilene.