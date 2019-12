Lørdagens Premier League-rykter

Mer om de nye planene til Arsenal og Everton, og det siste som rører seg rundt Erling Braut Haaland.

God lørdagsmorgen! Her følger et knippe av de siste overgangsryktene fra Fotball-Europa:

Daily Express siterer italienske Tuttosport på at Erling Braut Halaand (19) skal være enig med Juventus om personlige betingelser i en avtale. Påstanden er at Haaland får drøyt 79 millioner kroner i årslønn for å fortsette karrieren i torinoklubben.

Fra samme kilde påstås det at fire ulike klubber har kommet med bud som er gode nok til å utløse utkjøpsklausulen nordmannen har i avtalen med Red Bull Salzburg. Klausulen hevdes å være på drøyt 296 millioner kroner.

Dersom den særdeles ettertraktede Haaland glipper for Manchester United, må viseformann Ed Woodward se seg om etter andre forsterkninger. Le 10 Sport mener Leicesters høyreback Ricardo Pereira (26) er være en av navnene United interesserer seg for.

Portugiseren er angivelig også ønsket i Paris Saint-Germain, men ifølge den franske sportstabloiden må begge klubber vente til etter sesongen for å kunne få til en overgang.

ADEUS? Ricardo Pereira (til høyre) har vært en suksess i Leicester. Portugiseren er nå ønsket i flere større klubber. Foto: Rui Vieira (AP / NTB scanpix)

Le 10 Sport mener også de sitter på opplysninger om hva nyansatte Carlo Ancelotti i Everton ser for seg å gjøre på overgangsfronten. Manageren vurderer å se til gamleklubben Napoli, og sjansen for å hente den anvendelige angriperen Lorenzo Insigne (28) til Goodison Park.

PSG er en gjenganger i ryktespaltene nå i romjula. Newcastle Chronicle skriver at den franske storklubben, i likhet med både Newcastle og Arsenal, foreløpig har mislykkes med forsøkene på å hente den brasilianske landslagsangriperen Everton Soares (23) fra Grêmio.

Daily Mail rapporterer at Herth Berlin håper å kunne sikre seg Arsenals sveitsiske midtbanespiller Granit Xhaka (27) før utgangen av neste uke.

Samtidig forsøker Leeds å overtale Arsenal til å ikke hente hjem det utlånte angrepstalentet Eddie Nketiah (20), ifølge Daily Mirror.

Den rutinerte Chelsea-profilen Pedro (32) har slitt med å få spilletid under Frank Lampards ledelse. Nå ønsker vingen seg tilbake til gamleklubben Barcelona, skal vi tro den katalanske avisa L'Esportiu. Det spørs om det er noe enklere å komme seg inn på laget der for 32-åringen.

West Ham rykker stadig nærmere et managerskifte, ifølge flere troverdige aviser i England. Telegraph skriver at klubbens forrige manager, David Moyes, er favoritt til å overta arvtakeren Manuel Pellegrinis jobb.

The Times melder samtidig at skotske Moyes kun er interessrt i en retur til West Ham dersom han får jobben permanent.

Watford har avslått et forsøk fra Lyon på å hente midtbanespilleren Étienne Capoue (31), mener HITC å vite.

Sheffield Star rapporterer at Sheffield United-manager Chris Wilder jobber med å forlenge kontraktene til den irske forsvarsduoen John Egan (27), Enda Stevens (29), samt den engelske midtbanespilleren John Lundstram (25).

Skotske Hamilton Academical vil ha minst 17 milloner kroner for å slippe det 17 år gamle forsvarstalentet med det passende navnet Jamie Hamilton. Det skriver Daily Mail. Midtstopperen med fire U19-landskamper for Skottland har vekket interessen til både Burnley og Brighton.

