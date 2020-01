Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United preger som vanlig ryktespaltene. Nå hevdes det at et midtbanebytte kan være på vei.

Ifølge The Sun skal tyske Toni Kroos være en aktuell mann å sende til Manchester United, som en del av en avtale som vil ta Paul Pogba til Real Madrid. Den engelske tabloiden mener å vite at Kroos kan være aktuell for Ole Gunnar Solskjærs klubb.

Som om ikke det var nok hevder samme avis at Juventus ønsker å tilby Adrien Rabiot til Manchester United som en del av en avtale som vil sende Pogba til den italienske klubben. Det skal også dreie seg om en god sum med penger om Pogba skal ende opp i Juventus nok en gang.

LES OGSÅ: Fikk kritikk av tidligere United-stjerne for oppførselen etter tapet: Nå slår Solskjær knallhardt tilbake

Det er med andre ord mange spekulasjoner om franskmannen fremtid, i nok et overgangsvindu.

Arsenal skal ha sett seg ut Max Aarons fra Norwich som en mulig forsterkning. Også Tottenham er med i kampen om 19-åringen, det hevder Daily Mail å vite.

Mikel Arteta har åpenbart sett seg ut forsvaret som en lagdel han vil forsterke. Jerome Boateng skal også stå på ønskelisten på Emirates. Bayern Munchen-stopperen har blitt 31 år og kan være på vei tilbake til Premier League, skriver Sky Sports.

Evening Standard mener at grunnen til at Arsenal nå forsøker å hente Boateng, er at Dayot Upamecano fra RB Leipzig kan vise seg å bli for dyr.

LES OGSÅ: Hevder denne mannen satte i gang «sjarmoffensiv» for å få Haaland til Dortmund

LES OGSÅ: Thorstvedt klar for Genk

Christian Eriksen skal nærme seg en overgang fra Tottenham til Inter. Danske Ekstra Bladet mener å vite at en overgang kan skje når som helst.

I Madrid skal Atletico ønske å beholde Thomas Lemar i klubben. Franskmannen er ønsket av Tottenham og Arsenal, skriver The Mirror.

21 år gamle Fedor Chalov har vist positive takter i russiske CSKA Moskva. Spissen står på ønskelisten til de tre Premier League-klubbene Chelsea, Crystal Palace og Brighton, skriver Sky Sports.

Aston Villa-keeper Tom Heaton ble skadet forrige kamp og er ute i lang tid. Det kan bane vei for Ørjan Nyland i Premier League denne våren, men nå melder Daily Mail at Birmingham-klubben forsøker å hente Joe Hart fra Burnley.

Real Madrid nærmer seg en avtale for det brasilianske stortalentet Reinier på 17 år fra Flamengo, skriver Goal.com.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE HER