Lørdagens Premier League-rykter

Over og ut for den danske superstjernen i Tottenham?

Ifølge den meget troverdige journalisten Fabrizio Romano, som jobber for både SkySport Italia og The Guardian, så har Inter kommet med et tilbud til Christian Eriksen. Det skal først og fremst dreie seg om en kontrakt til sommeren når hans avtale går ut med Tottenham, men Milano-klubben skal ikke utelukke å hente Eriksen nå.

Ifølge SkySports så har Tottenham kastet seg inn i kampen om den portugisiske midtbanespillere Gedson Fernandes. Benfica-mannen har vært koblet til Manchester United og West Ham.

Et hav av portugisiske medier melder at Manchester United nærmer seg en avtale for Bruno Fernandes fra Sporting, og Correio da Manha skriver at United har lagt 60 millioner euro på bordet, samt at de vil sende en spiller på lån andre veien.

Manchester United og Chelsea har blitt nevnt som aktuelle destinasjoner for Lyon-spissen Moussa Dembélé, men nå skriver CalcioMercato at Juventus også har meldt sin interesse.

En som kan være på vei vekk fra Chelsea er Olivier Giroud. Overgangsguruen Gianluca di Marzio melder nemlig at London-klubben og Inter nærmer seg enighet om en overgang for den franske VM-vinneren.

Liverpool har holdt seg forholdsvis rolige på overgangsmarkedet, men ifølge den spanske avisen Sport kan dette endre seg. Jürgen Klopps lag skal nemlig være meget interessert i å sikre seg den nigerianske angriperen Samuel Chukwueze fra Villarreal.

Raúl Jiménez har vært i fyr og flamme for Wolves siden sin overgang fra Benfica, og ifølge SkySports skal Manchester United være meget interesserte i å hente den mexicanske stjerneangriperen.

O Globo i Brasil melder at Everton er interessert i Everton (nei, du leste faktisk riktig!). Det er snakk om angriperen Everton Soares i Gremio, som blant annet hadde et godt Copa América, som nå skal være ønsket på den blå siden av Merseyside.

Keeperkrisen i Aston Villa ser ut til å gå mot slutten, skal vi tro SkySports. De hevder nemlig at Birmingham-klubben er enige med AC Milan om et lån av Liverpool-ikonet Pepe Reina.

Daily Star hevder at Jeremie Boga i Sassuolo har interesse fra Premier League. Den tidligere Chelsea-unggutten skal nemlig være aktuell for både Everton og West Ham, skal vi tro avisen.