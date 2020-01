Lørdagens Premier League-rykter

Fortsatt fram og tilbake med Bruno Fernandes. Men er det flere på vei inn til Manchester United?

Sporting-kapteinen Bruno Fernandes (25) har vært på veldig mange lepper de siste ukene, igjen på grunn av en påstått nært forestående overgang til Manchester United.

Som i forrige vindu florerer det av rykter rundt den portugisiske landslagsspilleren, men ikke alt peker i samme retning. Sky Sports News mener likevel at alt tyder på at Fernandes spilte sin siste kamp for Sporting hjemme mot byrivalen Benfica fredag kveld. En overgang kan ifølge kanalen bli verdt opp mot 698 millioner kroner.

Etter å ha tapt 0-2 som følge av to seine scoringer fra Benfica-innbytter Rafa, skal Fernandes ha stått med bøyd hode i midtsirkelen fredag. Spillere og støtteapparat fra begge leire kom med trøstende ord til midtbanespilleren. Flere skal også ha sagt farvel til 25-åringen, og kanskje ønsket ham lykke til, skal vi tro Sky Sports' reporter på stedet.

Ole Gunnar Solskjær og kompani på Old Trafford ønsker seg i tillegg en sentral midtbanespiller inn på lån nå i januar. Dette rapporterer Manchester Evening News.

Manchester United har ifølge Daily Record lagt inn et bud på Birminghams unge tenåringsjuvel Jude Bellingham (16). Midtbanespilleren har spilt 23 kamper for Championship-klubben denne sesongen. Han har også fått tre kamper på Englands U19-landslag og scoret to ganger der.

ESPN melder at Manchester United nå har utløst en klausul i avtalen med midtstopper Eric Bailly (25), noe som gjør at den skadeplagede ivorianeren er bundet til klubben fram til sommeren 2022.

Daily Telegraph mener å vite at Newcastle innen kort tid kommer til å by på Hull-stjernen Jarrod Bowen (23). Den offensive midtbanespilleren har vært en åpenbaring denne sesongen med hele 16 scoringer og seks assist. Flere Premier League-klubber har blitt satt i forbindelse med Bowen, men nå skal også Newcastle-manager Steve Bruce ha fått klarsignal til å bruke penger i januar.

Dersom Bowen blir solgt, kan det i så måte bli en konkurrent mindre på Hulls midtbane for den nyankomne Martin Samuelsen (22) og Norges landslagsspiller Markus Henriksen (27).

Chelsea og Olivier Giroud (33) er muligens ikke ferdig med samarbeidet nå i januar, tross alle rapporter om mange klubber som er interessert i spissreserven fra Frankrike. Giroud og Inter skal ha støtt på problemer i forhandlinger om en overgang nylig, angivelig på grunn av uenighet om kontraktslengde, hevder L'Equipe.

Mens Inter skal ha foreslått en avtale på halvannet år, skal Giroud ønske seg en kontrakt som varer til sommeren 2022.

Paris Saint-Germains venstreback Layvin Kurzawa (27) antyder ifølge Evening Standard at han nærmer seg en fullført overgang til Arsenal denne måneden. Kurzawa har gjort det klart at han nå blir representert av et britiskbasert agentfirma.

Skal vi tro Daily Express, så har Arsenal allerede blitt enig med PSG-backen om en femårskontrakt. Tabloidavisa skriver imidlertid at Kurzawa forlater Paris først til sommeren.

