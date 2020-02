Lørdagens Premier League-rykter

Overgangsvinduet er kanskje stengt for denne gang, men da dukker ofte historiene opp om hva som kunne ha skjedd.

Southampton- og England-spiss Danny Ings skal ha vært ønsket av Manchester United dette januar-vinduet. Det skriver the Telegraph. De røde djevlene endte jo som kjent opp med å hente inn den gamle Lyn-spissen Odion Ighalo på lån.

Apropos United; en annen spiller det ble vurdert å legge inn et bud på skal ha vært Teemu Pukki, ifølge the Independant.

Tottenhams styreformann, Daniel Levy, reiste visstnok til Spania for å snakke med Real Madrid-president Florentino Pérez angående en mulig overgang for Gareth Bale. Det er the Times som rapporterer om det som kunne blitt en kjærlig gjenforening.

Leicester skal fortsatt være interessert i Southamptons danske kaptein, Pierre-Emile Højbjerg, til tross for at det ikke ble noe av en overgang i januar. 24-åringens kontrakt utløper om 18 måneder. Det er Ekstra Bladet som melder om interessen.

Han var tydeligvis mest lysten på å finne en ny klubb for ikke så lenge siden, men nå skal Nemanja Matic i stedet ha ombestemt seg. The Telegraph skriver nemlig at serberen skal være villig til å forlenge kontrakten sin om Manchester United bestemmer seg for å starte med forhandlinger.

ETTERTRAKTET: Barcelona la visstnok inn et bud på én milliard kroner for Richarlison i januarvinduet. Likevel spiller han fortsatt i Everton. Foto: Paul Ellis (AFP)

Carlo Ancelotti sier ifølge Liverpool Echo at Everton ikke kommer til å ha noe problemer med å avslå bud på Richarlison i framtiden. Den 22 år gamle brasilianeren var koblet til Barcelona for noen dager siden, men Liverpool-klubben skal visstnok ha avslått budet på svimlende én milliard kroner.

Crystal Palace gikk glipp av to signeringer på deadline day, skriver the Daily Mail. Den 23-årige spissen Jarrod Bowen gikk nemlig til West Ham, mens den 19 år gamle backen Nathan Ferguson forble i West Bromwich.

Leroy Sané venter stadig med å svare på langtidskontrakten Manchester City har forelagt ham. Det sier Pep Guardiola ifølge the Guardian.

BLIR HAN?: Leroy Sané har fortsatt til gode å bestemme seg for hvordan framtiden hans i Manchester City blir. Foto: Harry Marshall (Pa Photos)

Manchester United mislyktes med å signere Jude Bellingham. Det er the Daily Mail som rapporterer om Birmingham Citys 16 år gamle supertalent.

De røde djevlene skal også ha opprettet kontakt med den argentinske klubben San Lorenzo i håp om å få signere Adolfo Gaich, en 20 år gammel spiss, før overgangsfristen. Det skriver Fox Sports Argentina, via Express.

Manchester City vil signere Coritibas 17 år gamle høyreback, Yan Couto. Barcelona skal nemlig ha gitt seg i kappløpet om det brasilianske talentet, mener Goal.

Et nytt Ajax-talent er i emning, og da begynner storklubbene vanligvis å sikle. Real Madrid skal nemlig være interessert i å hente Brian Dobbey, en 17 år gammel nederlandsk spiss, ifølge Mundo Deportivo.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har avvist snakk om at Mohamed Salah skal forlate klubben i sommer. Det skriver i hvert fall Liverpool Echo.

